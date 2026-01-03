Πώς διαμορφώνονται τα αναδρομικά ανά ταμείο.

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος σημαντικών αναδρομικών για χιλιάδες συνταξιούχους στην Ελλάδα, καθώς ο ΕΦΚΑ ετοιμάζεται να καταβάλει ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και 16.500 ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 950.000 συνταξιούχοι δικαιούνται επιστροφές, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία αφορά 460.000 συνταξιούχους του Δημοσίου που δικαιούνται επιστροφή της αντισυνταγματικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για τη διετία 2017-2018. Όπως έχει αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, η παρακράτηση αυτή ήταν παράνομη, με αποτέλεσμα όλοι οι παλαιοί συνταξιούχοι, ακόμη και όσοι δεν είχαν καταθέσει αγωγή, να έχουν δικαίωμα επιστροφής. Τα ποσά κυμαίνονται μεταξύ 1.300 και 8.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Αντίθετα, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016 δεν δικαιούνται αναδρομικά, καθώς οι κρατήσεις ενσωματώθηκαν στον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου και θεωρούνται πλέον νόμιμες.

Στο μεταξύ, η δεύτερη κατηγορία αφορά 370.000 συνταξιούχους που διεκδικούν αναδρομικά για το λεγόμενο 11μηνο, δηλαδή από τις 11 Ιουνίου 2015 έως τις 12 Μαΐου 2016. Πρόκειται για περιπτώσεις που έχουν κερδίσει στα Πρωτοδικεία και δεν ασκήθηκε έφεση από τον ΕΦΚΑ. Τα ποσά φτάνουν έως 4.000 ευρώ, ενώ στους δικαιούχους προστίθενται τόκοι που μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ, υπολογιζόμενοι από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής έως την εξόφληση. Τα αναδρομικά αυτά αφορούν περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και στα δώρα. Οι συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν αγωγή δεν λαμβάνουν τίποτα.

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει 39.129 συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016 και έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Σ’ αυτούς δεν έχει γίνει ακόμη ο απαραίτητος επανυπολογισμός της σύνταξης σύμφωνα με τον νόμο Βρούτση (Ν. 4670/2020). Ως αποτέλεσμα, δεν έχουν λάβει ούτε τα αυξημένα μηνιαία ποσά ούτε τα αντίστοιχα αναδρομικά. Οι μεγαλύτερες εκκρεμότητες εντοπίζονται στους συνταξιούχους του πρώην ΙΚΑ (11.540 περιπτώσεις), στο Δημόσιο (9.162) και στον πρώην ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ (13.005). Ακολουθούν ταμεία επιστημονικών φορέων όπως το ΤΣΑ (1.476) και το ΤΣΜΕΔΕ (858), ενώ μικρότερα ταμεία όπως ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ συμπληρώνουν το υπόλοιπο.

Σημαντική είναι και η κατηγορία των χιλιάδων συνταξιούχων που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 από ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και ειδικών κλάδων. Αυτοί δεν είδαν να υπολογίζεται η προβλεπόμενη προσαύξηση για εισφορές άνω του 6% στις επικουρικές τους, καθώς σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση που να επιτρέπει νέο επανυπολογισμό. Οι ενστάσεις εξετάζονται μόνο εάν έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης συνταξιοδότησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα αναδρομικά ανά ταμείο διαμορφώνονται ως εξής:

ΙΚΑ: 410 - 2.372 €

ΔΕΚΟ και τράπεζες: 1.111 - 4.004 €

Δημόσιο: 727 - 2.820 €

Λοιπά επικουρικά (Δικηγόροι, Εμποροϋπάλληλοι, Αρτοποιοί κ.ά.): 668 - 2.399 €

ΝΑΤ: 503 - 1.985 € (για μείωση επικουρικής και δώρα)

Οι συνταξιούχοι αναμένουν πλέον με μεγάλο ενδιαφέρον την καταβολή των αναδρομικών, η οποία αναμένεται να αρχίσει μέσα στο 2026, σηματοδοτώντας μια σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες οικογένειες, μετά από χρόνια καθυστερήσεων και δικαστικών διεκδικήσεων.