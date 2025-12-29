Το ράλι στηρίζεται στις προσδοκίες ότι η νομισματική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνει περαιτέρω.

Οι αγορές πολύτιμων μετάλλων κινούνται σε ιστορικά υψηλά τη Δευτέρα, με το ασήμι να διασπά για πρώτη φορά το όριο των 80 δολαρίων ανά ουγγιά και τον χρυσό μαζί με την πλατίνα να καταγράφουν νέα ρεκόρ, καθώς η κερδοσκοπική ορμή, η περιορισμένη ρευστότητα στο τέλος του έτους και οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Το ράλι στηρίζεται στις προσδοκίες ότι η νομισματική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνει περαιτέρω, με τις αγορές να προεξοφλούν δύο μειώσεις επιτοκίων το 2026 και την πρώτη να τοποθετείται γύρω στα μέσα του έτους. Παράλληλα, ενισχύεται η σεναριολογία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να ορίσει πιο «περιστερά» ηγεσία στην Federal Reserve, εξέλιξη που τροφοδοτεί τις προσδοκίες για πιο υποστηρικτική στάση από τη Fed.

Το ασήμι στην spot αγορά εκτινάσσεται στα 80,11 δολάρια ανά ουγγιά, με άνοδο 3,77%, αφού νωρίτερα άγγιξε το ιστορικό υψηλό στα 82,67 δολάρια. Η ετήσια άνοδος του πολύτιμου μετάλλου φθάνει το 173%, με βασικούς καταλύτες τα ελλείμματα προσφοράς, τον χαρακτηρισμό του μετάλλου ως κρίσιμου ορυκτού στις ΗΠΑ και τις ισχυρές επενδυτικές εισροές.

Ο χρυσός διαμορφώνεται στα 4.533 δολάρια ανά ουγγιά, ελαφρώς χαμηλότερα, αφού προηγουμένως κατέγραψε τιμή ρεκόρ στα 4.581,30 δολάρια. Σε ετήσια βάση, τα κέρδη του χρυσού ανέρχονται στο 74%, με την αγορά να εκτιμά ότι το πολύτιμο μέταλλο οδεύει προς την ισχυρότερη ετήσια επίδοσή του από το 1979, χάρη στη χαλάρωση της πολιτικής της Fed, τις αγορές από κεντρικές τράπεζες, τις εισροές σε ETF και τις συνεχιζόμενες τάσεις αποδολαριοποίησης.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης δολαρίου κινείται με πτώση, αυξάνοντας την ελκυστικότητα του χρυσού για αγοραστές εκτός ΗΠΑ. Στη φυσική αγορά, οι εκπτώσεις χρυσού στην Ινδία διευρύνονται στο υψηλότερο επίπεδο άνω των έξι μηνών, καθώς το συνεχές ράλι των τιμών περιορίζει τη λιανική ζήτηση, ενώ στην Κίνα οι εκπτώσεις συρρικνώνονται αισθητά από τα υψηλά πενταετίας της προηγούμενης εβδομάδας.