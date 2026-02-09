Η υποχώρηση του δείκτη του δολαρίου κατά 0,2% συνέβαλε στη στήριξη των τιμών, καθιστώντας τον χρυσό φθηνότερο για τους επενδυτές εκτός ΗΠΑ.

Ανοδικά κινούνται τη Δευτέρα τα πολύτιμα μέταλλα στις διεθνείς αγορές, με τον χρυσό να καταγράφει ανάκαμψη εν μέσω ελαφρώς ασθενέστερου δολαρίου και συνεχιζόμενων ανησυχιών γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Σήμερα το πρωί στις ασιατικές αγορές ο χρυσός διαμορφωνόταν στα 5.050,70 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,42%, ενώ σε ανοδική τροχιά βρέθηκαν και τα υπόλοιπα βασικά μέταλλα.

Η υποχώρηση του δείκτη του δολαρίου κατά 0,2% συνέβαλε στη στήριξη των τιμών, καθιστώντας τον χρυσό φθηνότερο για τους επενδυτές εκτός ΗΠΑ. Η αγορά του χρυσού τροφοδοτείται αυτή την περίοδο από αγορές ευκαιρίας εκ μέρους αισιόδοξων επενδυτών, αν και η πρόσφατη ανάκαμψη στερείται ισχυρής δυναμικής. Όπως σημείωσε, δύσκολα ο χρυσός θα κινηθεί προς νέα ιστορικά υψηλά χωρίς κάποιον σημαντικό γεωπολιτικό καταλύτη.

Καθώς οι τιμές του χρυσού και του ασημιού συνεχίζουν να κινούνται με έντονες διακυμάνσεις, ένα εξειδικευμένο κομμάτι της βιομηχανίας των hedge funds φαίνεται να αξιοποιεί τις μεγάλες αυτές κινήσεις στα πολύτιμα μέταλλα. Πρόκειται για τα Commodity Trading Advisors (CTAs), γνωστά και ως trend-following ή managed futures funds, τα οποία βασίζονται σε αυτοματοποιημένες, υπολογιστικές στρατηγικές επενδύσεων.

Οι στρατηγικές αυτές παρακολουθούν τάσεις σε ένα ευρύ φάσμα αγορών παραγώγων, από μετοχές και ομόλογα μέχρι νομίσματα και εμπορεύματα. Μέσω ενός σύνθετου συνδυασμού στατιστικών μοντέλων, αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και ποσοτικών σημάτων, τα CTAs επιχειρούν να εντοπίσουν και να εκμεταλλευτούν ανοδικές και καθοδικές κινήσεις των αγορών, απομακρύνοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και τα συναισθηματικά λάθη από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τους τελευταίους μήνες, τα συστηματικά αυτά μοντέλα «ποντάρισαν» έγκαιρα στην ανοδική δυναμική των πολύτιμων μετάλλων, συμβάλλοντας στο να ανακτήσουν οι trend-following ποσοτικοί διαχειριστές μέρος των απωλειών που είχαν υποστεί κατά την περσινή αναταραχή της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης». Παρά την πρόσφατη απότομη διόρθωση τόσο στον χρυσό όσο και στον άργυρο, οι επιδόσεις του κλάδου παραμένουν ανθεκτικές.

Ενδεικτικά, ο δείκτης SG CTA Index της Societe Generale, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τον κλάδο, σημείωσε άνοδο 5% τον Ιανουάριο. Την ίδια περίοδο, ο SG Trend Index, ο οποίος παρακολουθεί σε ημερήσια βάση την απόδοση των 10 μεγαλύτερων trend-following hedge funds, είχε ενισχυθεί κατά 6,9% έως τις 29 Ιανουαρίου, καταγράφοντας έναν από τους καλύτερους μήνες του από το 2000. Και οι δύο δείκτες παραμένουν αυξημένοι κατά περισσότερο από 4% από την αρχή του έτους έως τις αρχές Φεβρουαρίου, γεγονός που δείχνει ότι οι διαχειριστές ποσοτικών στρατηγικών καταφέρνουν να πλοηγηθούν επιτυχώς μέσα στις έντονες διακυμάνσεις των αγορών χρυσού και ασημιού.