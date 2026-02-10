Ο spot χρυσός κατέγραψε πτώση 0,38% και διαμορφώθηκε στα 5.045,42 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν την Τρίτη, καθώς η βελτίωση της διάθεσης για ανάληψη ρίσκου στις διεθνείς αγορές ενίσχυσε τις μετοχές και περιόρισε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, την ώρα που οι επενδυτές αναμένουν κρίσιμα οικονομικά στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Ο spot χρυσός κατέγραψε πτώση 0,38% και διαμορφώθηκε στα 5.045,42 δολάρια ανά ουγγιά, αφού είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό στα 5.594,82 δολάρια στις 29 Ιανουαρίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 5.077,00 δολάρια ανά ουγγιά.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της ActivTrades, Ρικάρντο Εβαντζελίστα, η εβδομάδα ξεκίνησε με αναζωπύρωση της διάθεσης για ρίσκο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, κάτι που αποτυπώθηκε στα κέρδη των χρηματιστηριακών δεικτών και άσκησε πιέσεις στις τιμές του χρυσού.

Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών κινήθηκαν ανοδικά κατά τις ασιατικές συναλλαγές, με αιχμή το χρηματιστήριο του Τόκιο, μετά τη σαφή εκλογική νίκη της Ιάπωνας πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι το Σαββατοκύριακο.

Την ίδια ώρα, το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,1%, καθιστώντας τα εμπορεύματα που αποτιμώνται στο αμερικανικό νόμισμα ακριβότερα για τους επενδυτές που κατέχουν άλλα νομίσματα. Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα τον Ιανουάριο, η οποία αναμένεται την Τετάρτη, καθώς και των στοιχείων για τον πληθωρισμό την Παρασκευή.

Ο χρυσός, που δεν αποδίδει τόκο, τείνει να ευνοείται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Οι αγορές προεξοφλούν δύο μειώσεις επιτοκίων από τη Fed εντός του έτους, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group. Παρά τη βραχυπρόθεσμη διόρθωση, ο Εβαντζελίστα σημείωσε ότι οι προοπτικές για τις τιμές του χρυσού παραμένουν ανοδικές, εν μέσω γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας και της πιθανότητας τουλάχιστον δύο μειώσεων επιτοκίων από τη Fed το 2026, παράγοντες που αναμένεται να ασκήσουν πιέσεις στο δολάριο.

Στο μεταξύ, ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ ενδέχεται να επιβραδυνθεί τους επόμενους μήνες, λόγω χαμηλότερης αύξησης του εργατικού δυναμικού και υψηλότερης παραγωγικότητας.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε κατά 1,7% στα 82,04 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την άνοδο σχεδόν 7% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η πλατίνα σημείωσε πτώση 1,5% στα 2.091,45 δολάρια, ενώ το παλλάδιο απώλεσε 0,9% και διαμορφώθηκε στα 1.729,00 δολάρια ανά ουγγιά.