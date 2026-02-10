«The 2Νight Show»: Απόψε, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, και κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

Απόψε, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Θανάση Κατερινόπουλο. Ο Ταξίαρχος της Ελληνικής Αστυνομίας εν αποστρατεία και ειδικός αναλυτής στις εκπομπές του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» και «Νύχτα Αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό, ξετυλίγει την ενδιαφέρουσα διαδρομή της ζωής του.

Από τα παιδικά του χρόνια σε μία αγροτική οικογένεια στο Αγρίνιο μέχρι την κορυφή της Αντιτρομοκρατικής, ο Θανάσης Κατερινόπουλος, αποκαλύπτει πως μπήκε στην Αστυνομία «με μισή καρδιά» μόνο για να κάνει το στρατιωτικό του, ενώ θυμάται τη στιγμή που η παραίτησή του δεν έγινε δεκτή.

Ως μέλος της πρώτης ομάδας διαπραγματευτών της ΕΛ.ΑΣ., περιγράφει πώς από τη χλεύη των συναδέλφων του έφτασε στην αποθέωση μετά τη λεωφοροπειρατεία στον Γέρακα.

Παράλληλα, μοιράζεται την πικρία με την οποία αποχώρησε από την Αντιτρομοκρατική, αλλά και τη λασπολογία που δέχτηκε κατά καιρούς. Σχολιάζει με θάρρος τη διαφθορά και τους αστυνομικούς που «καβαλάνε το καλάμι», ενώ αναλύει τη δύναμη της τηλεόρασης στην εποχή μας.

Στη συνέχεια, θυμάται το τηλεοπτικό του ξεκίνημα κοντά στην Αγγελική Νικολούλη και τη Μάρα Ζαχαρέα, μιλά για τη χημεία που έχει με τον Πέτρο Κουσουλό, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ενώ εξομολογείται πως η σύζυγός του είναι το «λιμάνι» του και ο γιος του το στήριγμά του. Τέλος, δηλώνει με νόημα πως δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, καθώς πάντα γίνονται λάθη.



Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τη Βάσια Γκολφινοπούλου και την Ηλιάνα Γαλάνη, τα δύο κορίτσια που αγαπήσαμε μέσα από την επιτυχημένη σειρά «Το Σόι Σου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Βάσια και η Ηλιάνα θυμούνται το ξεκίνημά τους στην «οικογένεια» των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων, όταν ήταν ακόμα μαθήτριες του Δημοτικού, τις πρώτες διστακτικές στιγμές στο casting, αλλά και τη χαρά της επιστροφής τους στον δεύτερο κύκλο της σειράς.

Η Βάσια, που πλέον σπουδάζει στη Νομική, εξομολογείται πως το «μικρόβιο» της υποκριτικής παραμένει μέσα της και σκέφτεται σοβαρά να φοιτήσει σε Δραματική Σχολή, αφού πάρει το πτυχίο της.

Από την άλλη, η Ηλιάνα μιλά για το άγχος της «πρώτης ανάγνωσης», την ξεχωριστή αδυναμία που έχει στη Βίβιαν Κοντομάρη, ενώ ξεκαθαρίζει με χιούμορ πως ο σύντροφός της θα πρέπει να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του ρόλου της, όπως τα φιλιά στη σειρά, αφού είναι η δουλειά της.

Οι δύο τηλεοπτικές αδερφούλες, ως ενήλικες πια, δηλώνουν αποφασισμένες να κυνηγήσουν τα θέλω τους και να αποδείξουν πως το «Σόι» τους έχει ακόμα πολλές ιστορίες να διηγηθεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=OQXxmBzeOR8}