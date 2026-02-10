Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παραπέμψει την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur στο Δικαστήριο της ΕΕ, μια κίνηση που αναμένεται να καθυστερήσει σημαντικά την εφαρμογή της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη πρόσθετες διασφαλίσεις για την προστασία του αγροτικού τομέα της Ευρώπης μετά την απελευθέρωση του εμπορίου με τις χώρες της Mercosur.

Ο νέος κανονισμός, ο οποίος είχε ήδη επιτευχθεί ανεπίσημα με τα κράτη μέλη της ΕΕ, εγκρίθηκε με 483 ψήφους υπέρ, 102 κατά και 67 αποχές.

Ορίζει ότι η ΕΕ θα μπορεί να αναστέλλει προσωρινά τις δασμολογικές προτιμήσεις που προβλέπει η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, εάν η αύξηση των εισαγωγών βλάψει τους παραγωγούς της ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι η Επιτροπή θα ξεκινά έρευνα όταν οι εισαγωγές ευαίσθητων προϊόντων - όπως τα πουλερικά, το βοδινό, τα αυγά, τα εσπεριδοειδή και η ζάχαρη - αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 5% για τρία συνεχόμενα έτη και οι τιμές εισαγωγής είναι ταυτόχρονα κατά 5% χαμηλότερες από τις εγχώριες.

Επιπλέον, έρευνα για ενδεχόμενα μέτρα προστασίας μπορεί να ζητηθεί από κράτος μέλος, από παραγωγούς ή ενώσεις του κλάδου σε περίπτωση κινδύνου σοβαρής ζημίας.

Τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες, η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο για τις επιπτώσεις των εισαγωγών αυτών των προϊόντων.

Ο μόνιμος εισηγητής για τη συμφωνία Mercosur, Gabriel Mato (ΕΛΚ, Ισπανία), δήλωσε ότι οι ρήτρες διασφάλισης «σημαίνουν ότι η συμφωνία ΕΕ-Mercosur συνοδεύεται από έναν ισορροπημένο και αξιόπιστο μηχανισμό προστασίας για τον αγροτικό τομέα. Ενισχύουν την παρακολούθηση της αγοράς, θεσπίζουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια για τον εντοπισμό διαταραχών και επιτρέπουν ταχύτερη δράση για ευαίσθητα προϊόντα όταν υπάρχουν ενδείξεις βλάβης. Παρέχουν στους αγρότες σταθερότητα και προβλεψιμότητα, διατηρώντας παράλληλα τη συνολική ισορροπία της συμφωνίας».

Σημειώνεται πως μόλις εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Οι διμερείς ρήτρες διασφάλισης θα ενσωματωθούν τόσο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης όσο και στην ενδιάμεση εμπορική συμφωνία, οι οποίες δεν έχουν ακόμη κυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει προσωρινά τις ρήτρες μόλις τουλάχιστον μία χώρα της Mercosur ολοκληρώσει την κύρωσή της.