Η ομάδα θα έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθούν τα επιμελητήρια για την επιβολή προστίμων.

Τη σύσταση ειδικής ομάδας δειγματοληπτικού ελέγχου για την ορθή εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων από τις υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) αποφάσισε το υπουργείο Ανάπτυξης, στοχεύοντας στην ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η ομάδα θα λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και θα έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθούν τα επιμελητήρια για την επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις εγγραφής και ενημέρωσης στο ΓΕΜΗ. Για την κάλυψη των 59 υπηρεσιών ΓΕΜΗ, το σχήμα συγκροτείται από τέσσερις υποομάδες των πέντε μελών με χωρική αρμοδιότητα, καθώς και μία πενταμελή ομάδα εποπτείας, συγκεντρώνοντας συνολικά 25 στελέχη.

Τα μέλη προέρχονται από τη Διεύθυνση Εταιρειών και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης προστίμων, ενώ τα ευρήματα θα αξιολογούνται από την ομάδα εποπτείας, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να εκδίδει οδηγίες, παρατηρήσεις ή και εγκυκλίους γενικής εφαρμογής προς τις υπηρεσίες.

Το πλαίσιο των κυρώσεων καλύπτει, μεταξύ άλλων, τη μη εγγραφή ή την εκπρόθεσμη εγγραφή στο ΓΕΜΗ, με πρόστιμα που φθάνουν έως τις 10.000 ευρώ, την υποβολή ψευδών ή ελλιπών στοιχείων στις αιτήσεις καταχώρισης με πρόστιμα από 500 έως 2.000 ευρώ, καθώς και παραλείψεις στη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, όπου για μεγάλες εταιρείες τα πρόστιμα μπορεί να αγγίξουν τις 100.000 ευρώ. Κυρώσεις προβλέπονται επίσης για τη μη ορθή χρήση επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, καθώς και για ελλιπή στοιχεία σε εταιρικά έγγραφα ή αλληλογραφία, με το ύψος του προστίμου να καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος και τη σοβαρότητα της παράβασης.

Τα πρόστιμα κλιμακώνονται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, τον εταιρικό τύπο, όπως αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, αλλά και το αν αφορά υποκατάστημα αλλοδαπής ή εγχώρια εταιρεία. Ενδεικτικά, μια μεγάλη κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο 100.000 ευρώ για μη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, ενώ μια πολύ μικρή ομόρρυθμη εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόστιμο από 100 έως 500 ευρώ για παραλείψεις στη διαχείριση της εταιρικής πληροφόρησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, το πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ ενισχύεται με μηχανισμό αυτόματης διασταύρωσης στοιχείων με τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας την αυτοματοποιημένη διαπίστωση παραβάσεων, ενώ ενσωματώνεται και σύστημα υποβολής καταγγελιών τρίτων μέσω της πλατφόρμας Businessportal. Όλες οι ειδοποιήσεις, οι πράξεις επιβολής προστίμων και οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ψηφιακά. Σε περιπτώσεις υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται, ενώ για επανειλημμένες παραβάσεις εντός τριετίας προβλέπεται τριπλασιασμός τους.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των εσόδων, το 30% των προστίμων που βεβαιώνονται από τα κατά τόπους επιμελητήρια αποδίδεται στα ίδια, ενώ το υπόλοιπο 70% εισπράττεται από το Δημόσιο. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης αποδίδονται εξ ολοκλήρου στον κρατικό προϋπολογισμό.