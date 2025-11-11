Το μόνο σίγουρο είναι πως το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης θα παραμείνει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια μικρή ομάδα Δημοκρατικών στη Γερουσία ψήφισε μαζί με τους Ρεπουμπλικανούς το βράδυ της Δευτέρας, εγκρίνοντας πακέτο νομοσχεδίων για τις δημόσιες δαπάνες, μαζί με μια προσωρινή χρηματοδότηση έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Με τον τρόπο αυτό άνοιξαν κι επίσημα τον δρόμο για τον τερματισμό του μακρύτερου shutdown στην αμερικανική ιστορία - χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσουν το αίτημα της παράταξής τους για παράταση των ενισχυμένων επιδοτήσεων του Affordable Care Act, που βοηθούν εκατομμύρια Αμερικανούς να αντέξουν το κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.

Ο συμβιβασμός θα περάσει τώρα από τη Βουλή, όπου οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών ελπίζουν ότι θα μπορούσε να εγκριθεί ήδη την Τετάρτη. Αφού υπογραφεί από τον πρόεδρο Τραμπ, η συμφωνία αναμένεται να αποκαταστήσει κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η ομοσπονδιακή επισιτιστική βοήθεια, καθώς και την καταβολή μισθών σε εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Αξίζει να σημειωθεί πως οκτώ μέλη της Δημοκρατικής κοινοβουλευτικής ομάδας της Γερουσίας βγήκαν «εκτός γραμμής» για να ενωθούν με τους Ρεπουμπλικανούς στην ψηφοφορία, που έληξε με 60 ψήφους υπέρ και 40 κατά. Ένας Ρεπουμπλικανός ψήφισε κατά: ο γερουσιαστής Ραντ Πολ από το Κεντάκι.

Το εν εξελίξει shutdown έχει μεγάλο πολιτικό κόστος για το Καπιτώλιο, με τους Ρεπουμπλικάνους να θεωρούνται οι βασικοί υπεύθυνοι, σύμφωνα τουλάχιστον με πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Η συμφώνια αναμένεται να έχει εξίσου μεγάλο πολιτικό κόστος για τους Δημοκρατικούς: Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί ήθελαν να συνεχίσουν τη μάχη, παρότι οι κεντρώοι υποστήριζαν ότι, με τον Τραμπ αμετακίνητο, δεν υπήρχε πραγματική πιθανότητα να εξασφαλιστούν πολιτικές νίκες στο ζήτημα της υγείας.

Αντ’ αυτού, οι κεντρώοι εξασφάλισαν τη «δέσμευση» του Ρεπουμπλικάνου ηγέτη ότι θα λάβουν την υποστήριξη του GOP σε μια ψηφοφορία για τις φορολογικές πιστώσεις «κάποια στιγμή τον Δεκέμβριο».

Οι οκτώ αυτοί νομοθέτες ήταν οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές: Ντικ Ντέρμπιν, Μάγκι Χασάν, Τιμ Κέιν, Τζιν Σαχίν, Κάθριν Κορτέζ Μάστο, Τζον Φέτερμαν, Τζάκι Ρόζεν και Άνγκους Κινγκ, ανεξάρτητος που συμμετέχει στην κοινοβουλευτική ομάδα των Δημοκρατικών.

Αν και δεν ψήφισε υπέρ της τελικής συμφωνίας, ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δέχθηκε την οργή της αριστερής πτέρυγας του κόμματος επειδή επέτρεψε στους κεντρώους να συνάψουν τη συμφωνία χωρίς καμία ουσιαστική επιτυχία σχετικά με τις επιδοτήσεις του Affordable Care Act, που σύντομα θα λήξουν αυξάνοντας τα ασφάλιστρα για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Πολλοί Δημοκρατικοί και στα δύο σώματα του Κογκρέσου πιστεύουν ότι το κόμμα θα αναγκαστεί να ξαναζήσει τη διαμάχη της 30ης Ιανουαρίου, όταν θα εξαντληθεί η επόμενη δόση χρηματοδότησης. Το ευρύτερο νομοσχέδιο, ωστόσο, θα χρηματοδοτήσει αρκετούς βασικούς οργανισμούς, μεταξύ αυτών εκείνους που διαχειρίζονται την ομοσπονδιακή επισιτιστική βοήθεια, καθώς και το πρόγραμμα διατροφής για γυναίκες, βρέφη και παιδιά (WIC) και τα προγράμματα βετεράνων, μέχρι το τέλος του δημοσιονομικού έτους 2026.

Τώρα, η προσοχή στρέφεται στον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, και τα μέλη της Βουλής, που επιστρέφουν στην Ουάσιγκτον μετά την παραμονή τους στις εκλογικές τους περιφέρειες από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ο Ρεπουμπλικανός πιθανόν να χρειαστεί τη βοήθεια Τραμπ για να περάσει το πακέτο μέσα από τη διχασμένη κοινοβουλευτική του ομάδα τις επόμενες ημέρες. Ο ίδιος ο αμερικανός δημοσιογράφος εμφανίστηκε, ωστόσο, καθησυχαστικός την Κυριακή: «Νομίζω, με βάση όσα ακούω, δεν έχει αλλάξει τίποτα, και έχουμε τη στήριξη αρκετών Δημοκρατικών».

Πηγή: CNN