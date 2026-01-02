Οι νοτιάδες ήρθαν για να μείνουν όμως οι επόμενες μέρες θα είναι ιδιαιτέρως βροχερές, πού θα είναι απαραίτητη η ομπρέλα - Η πρόγνωση για τα Φώτα.

Μετά τον παγετό παραμονής και Πρωτοχρονιάς, ο καιρός ομαλοποιείται με τους νοτιάδες να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκηνικό. Σε ανάρτησή του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στο ιστολόγιό του εστιάζει στους ισχυρούς νοτιάδες αλλά δίνει και μια πρόγνωση για τα Θεοφάνια που αποτελούν την τελευταία γιορτή που κλείνει τον κύκλο του Δωδεκαήμερου των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την ανάλυση Ζιακόπουλου, οι νοτιάδες ήρθαν για να μείνουν, φέρνοντας σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, όμως οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως βροχερές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και σε Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο.

Όπως σημειώνει ο γνωστός μετεωρολόγος «από το Σάββατο 3 Γενάρη οι άνεμοι στην περιοχή μας θα πνέουν Ν-ΝΔ με ένταση ως τα 8 μποφόρ (Α-ΒΑ Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο τόσο ως προς τις ελάχιστες τιμές της (σημαντική υποχώρηση της παγωνιάς) όσο και ως προς τις μέγιστες τιμές της.». Ενόσω πλησιάζουμε στον εορτασμό των Θεοφανίων, η χώρα μας επηρεάζει από νοτιάδες και βαρομετρικό χαμηλό στη Βόρεια Ιταλία, με αποτέλεσμα βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα κύρια φαινόμενα θα επικεντρωθούν στη Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ οι Κυκλάδες, η Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο θα έχουν τοπικές βροχές με μικρότερη ένταση. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 8 έως 9 μποφόρ, γι’ αυτό συνιστάται προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στη θάλασσα.

Ο καιρός των Θεοφανίων: Πού θα χρειαστούμε ομπρέλες

Ειδικά για τα Θεοφάνια ο κ. Ζιακόπουλος μιλά για καταιγίδες και βροχές. Σύμφωνα με την πρόγνωση «την Τρίτη (6/1), ανήμερα των Φώτων, το νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η ένταση των βροχών και των καταιγίδων στη Δ. Ελλάδα και κυρίως στο Β. Ιόνιο και την Ήπειρο.»

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Βαρομετρικό χαμηλό στη Β. Ιταλία, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται ανατολικά, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν την Τουρκία. Με αυτές τις συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, το νέο εικοσιτετράωρο (Σάββατο), οι άνεμοι στην περιοχή μας θα πνέουν Ν-ΝΔ με ένταση ως τα 8 μποφόρ (Α-ΒΑ Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο τόσο ως προς τις ελάχιστες τιμές της (σημαντική υποχώρηση της παγωνιάς) όσο και ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Κατά τα άλλα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν πρωτίστως στη Δ. Ελλάδα, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και δευτερευόντως στη Θράκη, τις Κυκλάδες και τη Δ-ΝΔ Κρήτη. Την Κυριακή (4/1), τοπικές βροχές αναμένονται και πάλι στις προαναφερθείσες περιοχές. Οι νοτιάδες θα πνέουν με ένταση 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Τη Δευτέρα (5/1), αλλά και την Τρίτη (6/1), ανήμερα των Φώτων, το νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η ένταση των βροχών και των καταιγίδων στη Δ. Ελλάδα και κυρίως στο Β. Ιόνιο και την Ήπειρο. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, την Τετάρτη (7/1), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δ. Ελλάδα και τις Β-ΒΑ περιοχές της χώρας. Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 8 και πιθανώς τοπικά στα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.