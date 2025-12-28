Ο διακεκριμένος γλωσσολόγος έχει τεκμηριώσει πώς γράφεται.

Θεοφάνια ή Θεοφάνεια είναι το σωστό;

Πρόκειται για μεγάλη ετήσια χριστιανική γιορτή της Βάπτισης του Ιησού Χριστού στον ποταμό Ιορδάνη από τον Ιωάννη το Βαπτιστή. Γιορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου και είναι η τρίτη και τελευταία γιορτή του Δωδεκαημέρου (εορτών των Χριστουγέννων).

Το όνομα προκύπτει από τη φανέρωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας που συνέβη σύμφωνα με τρεις σχετικές ευαγγελικές περικοπές. Η γιορτή λέγεται επίσης και Επιφάνεια, Φώτα ή Φωτά ή Εορτή των Φώτων.

Την ημέρα αυτή γιορτάζουν: Ο Φώτιος, η Φωτία, ο Φωτεινός, η Φωτεινή, ο Φαίδων, η Φαιδωνία, ο Θεοφάνης (Φάνης), η Θεοφανία (Φανή, Θένια), η Φένια, ο Ιορδάνης, η Ιορδανία κ.α.

Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, πριν από τρία χρόνια σχεδόν, είχε εξηγήσει ποιο είναι το σωστό.

«H εορτή των Θεοφανίων είναι προτιμότερο να γράφεται με -ι-: τα Θεοφάνια. Eκτός από τη γνωστή χριστιανική γιορτή των Θεοφανίων, τής βάπτισης δηλ. τού Xριστού και τής φανέρωσης τού Θεού, Θεοφάνια (τα), ήταν και αρχαία εορτή στους Δελφούς, όπου έδειχναν στους λάτρεις τού Aπόλλωνος το άγαλμά του. H γραφή Θεοφάνεια με -ει- δικαιολογείται ως δήλωση τής πράξης και ιδιότητας τού επιθ. θεοφανής: θεοφανής – θεοφάνεια, όπως διαφανής – διαφάνεια. Ωστόσο, προκειμένου για εορτή σε ουδέτερο γένος είναι προτιμότερο να τηρηθεί η γραφή σε -ια: τα Θεοφάνια· πβ. τα Πύθια, τα Ίσθμια, τα Eπιφάνια, αλλά η επιφάνεια από το επιφανής» είχε γράψει.

