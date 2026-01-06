Η κλήρωση του τζόκερ θα γίνει στις 22:00.

Mega τζακ ποτ απόψε από το τζόκερ το οποίο κληρώνει στις 22:00, το ποσό των 9 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 22:00 και η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30, ενώ μπορείτε να δείτε ΕΔΩ ζωντανά όλη τη διαδικασία.

Στην προηγούμενη κλήρωση δεν είχαμε νικητή στην πρώτη κατηγορία, ενώ στη δεύτερη ένα τυχερό δελτίο που παίχτηκε στο Αίγιο κέρδισε 100.000 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.