Eικόνες ντροπής εκτυλίχθηκαν στη Φλώρινα κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανείων.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται όσοι βούτηξαν στον ποταμό Σακουλέβα της ακριτικής πόλης για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό, να σπρώχνονται, ενώ αρχικά πέφτουν και μερικές «ψιλές», για να πιάσει ο καθένας τον σταυρό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfhfre79amex?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Σταυρός αλλάζει χέρια για λίγα δευτερόλεπτα και τελικά, όλοι αγαπημένοι φιλούν τον Τίμιο Σταυρό για να πάρουν την ευλογία του, καθώς ουσιαστικά αυτός ήταν ο λόγος που βούτηξαν στα παγωμένα νερά.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω σκηνικό έγινε κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανείων, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, που βρέθηκε στην πόλη για τους εορτασμούς.