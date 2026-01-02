Οι οδηγοί που σκοπεύουν να κινηθούν προς τα ορεινά της Ηπείρου τις επόμενες ώρες πρέπει απαραίτητα να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ισχυρή χιονόπτωση πλήττει αυτή την ώρα τα ορεινά και ημιορεινά του Νομού Ιωαννίνων, με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου να έχει θέσει σε επιφυλακή δώδεκα αποχιονιστικά μηχανήματα για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου.

Σημαντική είναι η μόνιμη παρουσία αποχιονιστικού στο δρόμο από το Μέτσοβο προς τη Μηλιά σύμφωνα με το epiruspost.gr καθώς η κίνηση έχει αυξηθεί λόγω των εκδηλώσεων που γίνονται στο πανέμορφο χωριό της Πίνδου. Ωστόσο, αρκετοί οδηγοί αγνόησαν τον καιρό και επιχείρησαν να κινηθούν χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες.

Χιονόπτωση παρατηρείται επίσης στην Εγνατία Οδό, στα τμήματα του Μετσόβου και της Παναγιάς, όπου έχουν κινηθεί μηχανήματα της Νέας Εγνατίας ΑΕ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στην κυκλοφορία.