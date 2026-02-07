Το πάνελ των ομιλητών. Η παρουσίαση καθυστέρησε λίγο για να μεγαλώσουν την αίθουσα.

Σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στα Ιωάννινα στο Συνεδριακό κέντρο – Ξενοδοχείο Du Lac (Κ. Παπούλια & Ικκου, Ιωάννινα) πραγματοποιείται η νέα παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα.

Στο πάνελ, εκτός του στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Μιχάλη Καλογήρου, ξεχωρίζουν ο επικεφαλής του Κόσμου και πρώην ευρωβουλευτής, Πέτρος Κόκκαλης και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ.

Για το αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Μιχάλης Καλογήρου

Δικηγόρος – Πρώην υπουργός

Μαρία Κατσουλίδη

Ηθοποιός, Καθηγήτρια υποκριτικής

Δημήτρης Κιτσικόπουλος

Ηλ. Μηχανικός, Συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy

Πέτρος Κόκκαλης

Ευρωβουλευτής 2019-2024

Γεώργιος Μπουλμπασάκος

Γιατρός – Πρ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής «Ευαγγελισμού»