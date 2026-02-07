Σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στα Ιωάννινα στο Συνεδριακό κέντρο – Ξενοδοχείο Du Lac (Κ. Παπούλια & Ικκου, Ιωάννινα) πραγματοποιείται η νέα παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα.
Στο πάνελ, εκτός του στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Μιχάλη Καλογήρου, ξεχωρίζουν ο επικεφαλής του Κόσμου και πρώην ευρωβουλευτής, Πέτρος Κόκκαλης και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ.
Η παρουσίαση καθυστέρησε λίγο για να μεγαλώσουν την αίθουσα.
Για το αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
Μιχάλης Καλογήρου
Δικηγόρος – Πρώην υπουργός
Μαρία Κατσουλίδη
Ηθοποιός, Καθηγήτρια υποκριτικής
Δημήτρης Κιτσικόπουλος
Ηλ. Μηχανικός, Συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy
Πέτρος Κόκκαλης
Ευρωβουλευτής 2019-2024
Γεώργιος Μπουλμπασάκος
Γιατρός – Πρ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής «Ευαγγελισμού»