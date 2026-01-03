Οι εξελίξεις έρχονται σε μια στιγμή αυξημένης έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε επιθέσεις σε στόχους στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Καράκας και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ. Το Λευκό Οίκο δεν έχει ακόμη απαντήσει.

Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει τη «στρατιωτική επιθετικότητα», ενώ ο Πρόεδρος Μαδούρο κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Βίντεο δείχνουν φωτιά και καπνό να υψώνονται πάνω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

«Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά και τα πόδια μου έτρεμαν», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο BBC.

Το Καράκας κατήγγειλε μια «πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα απ’ αυτές τις εκρήξεις που διήρκεσαν περισσότερο από μία ώρα και τις οποίες ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουσάβο Πέτρο απέδωσε, καταδικάζοντάς τις, σε μια επίθεση «με πυραύλους».

Τα τηλεοπτικά δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν ανώνυμους αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έκαναν λόγο για εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων, μια πληροφορία που δεν επιβεβαιώθηκε αμέσως από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το πρόεδρο Μαδούρο ότι είναι επικεφαλής ενός εκτεταμένου δικτύου λαθρεμπορίου ναρκωτικών, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι θέλουν να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Συνελήφθησαν ο Μαδούρο και η σύζυγός του

Όπως έγινε γνωστό, οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο με τον σύζυγό του.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το μέρος όπου μεταφέρονται.«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της Χώρας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο».