Όσα έλαβαν χώρα πριν και μετά τη σύλληψη Μαδούρο.

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στη Βενεζουέλα, μετά τις αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις σε στόχους στο Καράκας και σε γειτονικές πολιτείες, με τον πρόεδρο της Κολομβίας να διατάσσει ανάπτυξη στρατευμάτων στα σύνορα και τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει έντονη ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν στο πλαίσιο εκτεταμένης στρατιωτικής επιχείρησης και μεταφέρθηκαν εκτός της χώρας. Όπως ανέφερε, περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν σε προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και απελάθηκε αεροπορικώς από τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε ο Τραμπ. Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με τους New York Times, ο Τραμπ είπε ότι «πολύ καλός σχεδιασμός και πολλά σπουδαία, σπουδαία στρατεύματα και σπουδαίοι άνθρωποι» συμμετείχαν στην επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο. «Ήταν μια εξαιρετική επιχείρηση, στην πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, απαίτησε «άμεσες αποδείξεις» ότι ο Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία Σίλια Φλόρες είναι ζωντανοί, σύμφωνα με την τηλεόραση της Βενεζουέλας. Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι η ΕΕ «παρακολουθεί στενά την κατάσταση» στη Βενεζουέλα. «Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο κ. Μαδούρο στερείται νομιμότητας και έχει υπερασπιστεί μια ειρηνική μετάβαση», δήλωσε η Κάλλας σε ανάρτησή της στο X το Σάββατο. «Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει να γίνονται σεβαστές. Ζητάμε αυτοσυγκράτηση», είπε.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μάικ Λι δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι ο Μαδούρο «συλλήφθηκε από προσωπικό των ΗΠΑ για να δικαστεί με ποινικές κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες». Σε ανάρτησή του στο X, η Λι πρόσθεσε ότι ο Ρούμπιο είπε ότι «η κινητική δράση που είδαμε απόψε αναπτύχθηκε για την προστασία και την υπεράσπιση όσων εκτελούν το ένταλμα σύλληψης».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfey7otk0dyx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων

Η Ισπανία απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση, μετριοπάθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η Ισπανία προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση στη Βενεζουέλα ενώ μια ομάδα για την αντιμετώπιση κρίσεων πρόκειται να συνεδριάσει αργότερα σήμερα. Το γερμανικό υπουργείο πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.

Εξάλλου ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα πως η Ρώμη και η διπλωματική αντιπροσωπεία της στο Καράκας παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης στη Βενεζουέλα με την προσοχή τους στραμμένη ιδιαιτέρως στην ιταλική κοινότητα της χώρας. Ο Ταγιάνι ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ενημερώνεται διαρκώς και πως έχει τεθεί σε λειτουργία η μονάδα του υπουργείου Εξωτερικών για την αντιμετώπιση κρίσεων. Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Βενεζουέλα δήλωσε σήμερα στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI ότι περίπου 160.000 Ιταλοί ζουν στη Βενεζουέλα, οι περισσότεροι με διπλό διαβατήριο, καθώς και μερικοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί για εργασία ή τουρισμό.

Στο μεταξύ, το Βέλγιο συντονίζει τις ενέργειές του με τους ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό. «Η πρεσβεία μας στην Μπογοτά, η οποία είναι αρμόδια για τη Βενεζουέλα, και οι υπηρεσίες μας στις Βρυξέλλες έχουν κινητοποιηθεί πλήρως. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, σε συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους μας», αναφέρει ο ΥΠΕΞ του Βελγίου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η επίλεκτη ομάδα Delta Force

Από την επίλεκτη ομάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων Delta Force έγινε η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS.

Η Δύναμη Δέλτα είναι μια επίλεκτη μονάδα του Στρατού των ΗΠΑ που έχει αναλάβει ειδικές αποστολές, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην αντιτρομοκρατία, τη διάσωση ομήρων και τις επιχειρήσεις αντικατασκοπείας, αν και διεξάγει επίσης επιχειρήσεις άμεσης δράσης εναντίον στόχων «υψηλής αξίας».

Μαζί με παρόμοιες μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού, χειρίζονται τις πιο σύνθετες, επικίνδυνες και άκρως απόρρητες επιχειρήσεις που διατάσσονται απευθείας από τον Πρόεδρο ή τον Υπουργό Άμυνας.

Iρύθηκε το 1977 από τον ταγματάρχη Τσάρλι Μπέκγουιθ, αξιωματούχο των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και τα υποψήφια μέλη της περνούν από μια πολύ σκληρή δοκιμασία επιλογής και υποβάλλονται σε σκληρή εκπαίδευση στα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Απειλές Τραμπ κατά Μαδούρο

Η επίθεση των ΗΠΑ, η οποία ακολούθησε μια μακρά εκστρατεία πίεσης από την κυβέρνηση Τραμπ, διήρκεσε λιγότερο από 30 λεπτά και περιελάμβανε αεροσκάφη που πετούσαν χαμηλά στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ είχε εκδώσει απαγόρευση στις εμπορικές πτήσεις των ΗΠΑ στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας λόγω της «συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας» πριν από τις εκρήξεις στο Καράκας, ανέφερε το Associated Press.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μαδούρο απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι η κυβέρνησή του υποκινεί το παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο ότι επινόησε έναν λόγο για να επιτεθεί στη χώρα της Νότιας Αμερικής, σε συνέντευξή του στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ έχει εντείνει την πίεση κατά του Μαδούρο τις τελευταίες εβδομάδες, επιβάλλοντας αποκλεισμό στη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο και χαρακτηρίζοντας τον Μαδούρο και άλλα υψηλόβαθμα μέλη της κυβέρνησης της χώρας ως ηγέτες μιας ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης κατασχέσει πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τη Βενεζουέλα στην Καραϊβική και την περασμένη εβδομάδα καυχήθηκαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν «εξουδετερώσει» μια «μεγάλη εγκατάσταση» στη Βενεζουέλα που συνδέεται με το φερόμενο εμπόριο ναρκωτικών.

Οι Αμερικανοί έχουν αντιταχθεί συντριπτικά στη στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας, με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων να δηλώνουν σε δημοσκόπηση του Quinnipiac τον περασμένο μήνα ότι αντιτίθενται ακόμη και στην τρέχουσα στρατηγική της κυβέρνησης να χρησιμοποιεί στρατιωτικές επιθέσεις για να σκοτώνει φερόμενους εμπόρους ναρκωτικών σε σκάφη.

{https://www.youtube.com/watch?v=iipR5yUp36o}