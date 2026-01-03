Θέλει οπωσδήποτε 200 ψήφους για να γίνει νόμος του κράτους.

Με προηγούμενο σχόλιό μας σας ενημερώσαμε (ΕΔΩ) ότι ο νόμος για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού θα έρθει προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο αρχές του καλοκαιριού.

Μόνο που κάναμε ένα λάθος, για το οποίο και ο υπογράφων ζητάει συγγνώμη από τους αναγνώστες, ήταν ανεπίτρεπτο: Για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο χρειάζονται οπωσδήποτε διακόσιοι ψήφοι. Δεν είναι δηλαδή σαν τον εκλογικό νόμο που μπορεί να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί από τις επόμενες εκλογές.

Και με βάση την αισιοδοξία κυβερνητικών πηγών ότι οι διακόσιοι ψήφοι με τη συνδρομή του ΠΑΣΟΚ και κάποιων μικρών κομμάτων και ανεξάρτητων βουλευτών θα βρεθούν, με βάση τα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε θα πούμε πως στο Μαξίμου δεν πρέπει να έχουν καμία βεβαιότητα για την κατάληξη της ψηφοφορίας...

Β.Σκ.