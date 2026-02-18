Ήδη, στα «γαλάζια» κάστρα – κυρίως στην Βόρειο Ελλάδα - το χάσμα είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού αφού το κόμμα Βελόπουλου έχει διεισδύσει στο στελεχιακό και εκλογικό κοινό της Ν.Δ.

«Άνοιγμα» στο παραδοσιακό στελεχιακό δυναμικό της Ν.Δ. επιχειρεί ο Κ. Μητσοτάκης εγκαινιάζοντας άτυπα την προεκλογική περίοδο. Στο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά ότι εκλογές χωρίς την απόλυτη ενεργοποίηση και στήριξη του κόμματος, δεν έχουν τύχη.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα καταφέρει η σημερινή ηγεσία της Ν.Δ. να εμφυσήσει στο στελεχιακό δυναμικό της την διάθεση να δώσει τον νυν υπέρ πάντων αγώνα για μία 3η τετραετία όταν η κομματική βάση της έχει τριχοτομηθεί (Μητσοτακικοί, Καραμανλικοί, Σαμαρικοί) και με το ψυχολογικό χάσμα με πολλά παραδοσιακά στελέχη της Ν.Δ. να μοιάζει αγεφύρωτο.

Τριχοτομημένο ιδεολογικό στίγμα

Χάσμα που τροφοδοτείται διαρκώς από τον διαφορετικό ρυθμό στον οποίο κινούνται ο σημερινός Πρόεδρος της Ν.Δ., οι πρώην Πρόεδροι του κόμματος και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

Ο Ν. Δένδιας σε πρόσφατη ομιλία του στην Καστοριά έδωσε ένα αμιγώς «εθνικό -πατριωτικό» ιδεολογικό στίγμα με γνωστή την σκληρή του στάση στα ελληνοτουρκικά.

Σε τροχιά σύγκρουσης ο Αντ. Σαμαράς- Σαφείς αποστάσεις από Κ. Καραμανλή

Σε ευθεία τροχιά σύγκρουσης προσωπικά με τον πρωθυπουργό κινείται ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος αφού είπε ότι η «ΝΔ έχει χάσει την ψυχή της» αξιοποίησε ακόμη και την φιλική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ρίξει φαρμακερά βέλη στο διπλανό πρωθυπουργικό Μέγαρο. Ο κ. Σαμαράς επιχείρησε να αποδομήσει πλήρως το κλίμα των «ήρεμων νερών» που απέπνευσε η πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν θέτοντας σειρά ζητημάτων.

Όπως, την αναγνώριση του Δικαίου της Θάλασσας εκ μέρους της Τουρκίας – που δεν υπάρχει- για κάθε απόπειρα παραπομπής στη Χάγη. Ή την κοινή δήλωση για «μηχανισμούς επικοινωνίας για την "εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης" αναρωτώμενος αν πρόκειται για «προ συνεννόηση στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας».

Με τρίτο πυλώνα της «τριχοτόμησης» της Ν.Δ. τον πρώην πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή που έχει πάρει σαφείς αποστάσεις από την πολιτική της κυβέρνησης τόσο στα εθνικά θέματα όσο και σε ζητήματα διαφάνειας, θεσμών και κοινωνικής πολιτικής.

Προσπάθεια γεφύρωσης από Κ. Μητσοτάκη

Ο Κ. Μητσοτάκης σε μία προσπάθεια να καλύψει το δεξιό ακροατήριο και να αποφύγει νέες «γαλάζιες» διαρροές αναφέρθηκε στην κοπή της πίτας του κόμματος στον «πατριωτικό» χαρακτήρα του κόμματος. Με αναφορές από τα F-35 και τα θαλάσσια πάρκα μέχρι την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής και τις Συμφωνίες με την Chevron.

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε, επίσης, να καλύψει και την λαϊκή δεξιά δίνοντας στη Ν.Δ και «κοινωνικό» πρόσημο. Με αναφορές στην μείωση της ανεργίας , τις μειώσεις φόρων και την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Και προσδίδοντας τέλος στην σημερινή φυσιογνωμία της Ν.Δ και εκσυγχρονιστικό προφίλ.

Επιχείρηση επαναπατρισμού δυσαρεστημένων ψηφοφόρων

Και με το παραπάνω «οπλοστάσιο» επιχειρημάτων ο πρωθυπουργός κάλεσε τα κομματικά στελέχη να γυρίσουν την Ελλάδα και να μεταπείσουν τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Ν.Δ.

Ο Κ. Μητσοτάκης φρόντισε να βάλει σκληρά και τα εκλογικά διλήμματα που επικεντρώνονται στο κύριο δίλημμα «πρόοδος ή οπισθοδρόμηση».

«Αν σας ρωτούν γιατί θέλετε 3η τετραετία να απαντάτε γιατί δεν θέλουμε να πάμε τρεις τετραετίες πίσω» είπε με βασικό επιχείρημα την κατακερματισμένη αντιπολίτευση.

Όσο για το κομμάτι της αυτοκριτικής περιορίστηκε να κάνει λόγο για «λάθη» και «αστοχίες» …