Η εξαφάνισή του δηλώθηκε επίσημα στις 24 Δεκεμβρίου από τη σύζυγό του, ενώ για την υπόθεση έχει εκδοθεί και Silver Alert με αναλυτική περιγραφή των ρούχων που φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Τραγικό επίλογο είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του 45χρονου Κώστα Γκίνη καθώς η σορός του εντοπίστηκε στο βουνό Μπέλες, στις Σέρρες.

Μάλιστα, η σορός είχε κατασπαραχθεί από ζώα ενώ κρυμμένο σε πεύκα ήταν και το αυτοκίνητό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος αποχώρησε από το σπίτι του στα Άνω Πορόια το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, οδηγώντας αυτοκίνητο που ανήκει στη μητέρα του, χωρίς να έχει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, τραπεζικές κάρτες ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.

{https://www.facebook.com/ofkath/posts/pfbid02FFkvEotwRsibvsqp3CmS2tx55cJP4KZ4CeYnYYN4DwBaj5AVXkt56QBAnnb3mFTal}