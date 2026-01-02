Ο 50χρονος λήπτης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Κατέληξε ο 50χρονος λήπτης από τη μεταμόσχευση ήπατος που προέρχεται από τον 44χρονο δότη που έφυγε από τη ζωή παραμονές Πρωτοχρονιάς. Η επέμβαση ξεκίνησε χθες το πρωί και διήρκησε περίπου 14 ώρες, ολοκληρώνοντας τα ξημερώματα, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο 50χρονος λήπτης κατέληξε σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τις επόμενες ώρες θα γίνει γνωστή η εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων των δύο νεφρών σε έναν 25χρονο και μία 56χρονη. Οι δύο λήπτες βρίσκονταν πολύ καιρό στη λίστα αναμονής του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και οι επεμβάσεις τους θεωρούνται απλούστερες σε σχέση με αυτή του ήπατος.

