Τα μπλόκα των αγροτών, η συνάντηση με τον Τραμπ, η Διάκεψη για τη ΝΑ Μεσόγειο, η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ανασχηματισμός.

Το 2026 έκανε ποδαρικό χωρίς ο Άι Βασίλης να περάσει από το Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός και η ηγετική ομάδα εκτιμούσαν τον Σεπτέμβριο, με το «πακέτο της ΔΕΘ», ότι ειδικά τον Ιανουάριο του 2026 η ΝΔ όχι απλώς θα είχε ανακάμψει δημοσκοπικά αλλά και με άνεση θα ξεπερνούσε το 30%, αφήνοντας πίσω της το καταστροφικό και αποσυσπειρωτικό 28,31% των ευρωεκλογών. Ακόμα και αν το σενάριο αυτό από τον Οκτώβριο έδειξε πως δεν βγαίνει, στο Μαξίμου πίστευαν ότι «μόλις βάλουν στην τσέπη τα λεφτά» το κλίμα θα αλλάξει! Δεν είναι ότι είχαν αυτή την ψευδαίσθηση, είναι και που αρνούνται να κατανοήσουν πως το βιοτικό επίπεδο της πλειοψηφίας των Ελλήνων συνεχώς μειώνεται ενώ από την κυβέρνηση λείπει το αφήγημα για την επόμενη μέρα. Η «πολιτική σταθερότητα» την οποία επικαλείται συνεχώς ο πρωθυπουργός είναι «δίλημμα»- ανεξαρτήτως αν είναι ξεπερασμένο αφού η χώρα εισέρχεται τουλάχιστον σε αυτή τη φάση σε εποχή κυβερνήσεων συνεργασίας- σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι αφήγημα με το οποίο επιδιώκεις να κερδίσεις τις εκλογές!

Το επόμενο δίμηνο άλλωστε είναι ιδιαίτερο κρίσιμο, καθώς αν δεν ανακάμψει και τώρα, η Νέα Δημοκρατία θα εισέλθει σε δύσκολη θέση, με ένταση της εσωστρέφειας και παραχωρώντας έδαφος σε δυνάμεις της αντιπολίτευσης να αμφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία της.

Τι φοβάται όμως ο πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα μεταξύ των άλλων;

1. ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΠΑΣΟΥΝ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ; Με τα δεδομένα την ημέρα που γράφεται το κείμενο και αν την Παρασκευή ή σήμερα δεν γίνει κάποια σημαντική κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης η Πανελλήνια Επιτροπή των Αγροτών θα αποφασίσει την Κυριακή συνέχιση των μπλόκων. Το Μαξίμου έχει επενδύσει στη διάσπαση των αγροτών επιστρατεύοντας «γαλάζιους» αγροτοσυνδικαλιστές, πλην όμως δεν δείχνει ούτε ...πρόσωπο να έχουν, ούτε απήχηση, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών δεν θέλει να φύγει από τα μπλόκα αν δεν λάβει κάτι ουσιαστικό στο χέρι. Η κυβέρνηση απειλεί ήδη με τη χρησιμοποίηση ενός plan b από την επομένη των Φώτων, που εκτός από τη χρησιμοποίηση των «γαλάζιων» διασπαστών θα περιλαμβάνει τη «νόμιμη βία» όπως ήδη διαμηνύεται μέσω του αρμόδιου υπουργού ή τη χρησιμοποίηση «διοικητικών μέτρων» όπως τα πρόστιμα στα τρακτέρ που βρίσκονται στην εθνική οδό. Και βεβαίως η στοχοποίηση του ΚΚΕ ότι «καπελώνει» τους αγρότες και εμποδίζει δυναμικά το διάλογο, παράλληλα βέβαια με την προώθηση του «κοινωνικού αυτοματισμού». Όλα δείχνουν πως το Μαξίμου διαμορφώνει μια στρατηγική όχι για να επιλύσει τα προβλήματα των αγροτών αλλά για να κερδίσει ένα κοινό «του νόμου και της τάξης».

2. ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΣΕΙ ΤΟ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΜΕ ΤΡΑΜΠ ΣΤΟ ΝΤΑΒΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ; Η αλήθεια είναι πως ένα μεγάλο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της χώρας έχει υποταχθεί στην ανάγκη του πρωθυπουργού για αποκατάσταση των σχέσεων με τον Ντ. Τραμπ καθώς ο Κ. Μητσοτάκης είχε ποντάρει όλο το χαρτί στους Δημοκρατικούς και σε νίκη της Κάμαλα Χάρις! Στο Νταβός 19-23 Ιανουαρίου το Μαξίμου επιδιώκει ένα πραγματικό τετ α τετ του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και όχι σαν την εικόνα εκείνη που ο Μητσοτάκης στριμωχνόταν να φανεί ότι είναι ...πίσω από τον Τραμπ. Ταυτόχρονα επιδιώκει και μια πρόσκληση στο Λευκό Οίκο, εκτιμώντας ότι θα περιορίσει και τις διαρροές που εμφανίζει προς την ακροδεξιά.

3. ΑΝ ΟΙ ΗΠΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ; Πρόκειται για την πρωτοβουλία που φοβάται περισσότερο η Αθήνα καθώς σε μια συνολική διαπραγμάτευση στην περιοχή η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε αρκετά επώδυνους συμβιβασμούς που θα δημιουργήσουν ρήγμα με μεγάλο μέρος της εναπομείνασας δεξιάς της βάσης. Προκειμένου να αποφύγει κάτι τέτοιο η Αθήνα εξήγγειλε την πρωτοβουλία μιας πενταμερούς Διάσκεψης για την Ασφάλεια στη ΝΑ Μεσόγειο ώστε όταν εκδηλωθεί από την Ουάσιγκτον να φανεί σαν υιοθέτηση μιας ιδέας του Μαξίμου. Η εκτίμηση βέβαια είναι ότι η αμερικάνικη αυτή πρωτοβουλία δεν θα εκδηλωθεί πριν το τέλος του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας, αλλά αυτή είναι απλώς ...εκτίμηση!

4. ΚΑΙ ΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ; Οι πληροφορίες επιμένουν πως το πιθανότερο είναι η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βάζει στο κάδρο νυν υπουργό και ανώτερο κομματικό στέλεχος, πρώην υπουργό, θα φτάσει στη Βουλή το αργότερο μέσα Φεβρουαρίου. Η αλήθεια είναι πως θα πρόκειται για ένα καίριο χτύπημα στο Μέγαρο Μαξίμου που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.

5. ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ; Με το ...ζόρι και αφού πρώτα έρθει το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή. Όλα δείχνουν πως ένας πραγματικός ανασχηματισμός θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο Μαξίμου από τους υπουργούς που θα μείνουν εκτός κυβέρνησης, με αποτέλεσμα και κατά πάσα πιθανότητα να γίνουν κάποιες διορθωτικές αναγκαίες κινήσεις, όπως να φύγουν οι υπουργοί που εμπλέκονται στο αγροτικό και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ-που δεν αποκλείεται κάποιοι να είναι και στις δυο υποθέσεις ίδια πρόσωπα!

