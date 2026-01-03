Τι αναφέρει σε ανάρτησή της.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου καταδίκασε την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ωμή επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είναι σκληρά ιμπεριαλιστική πράξη που ισοπεδώνει το ήδη καταρρακωμένο διεθνές δίκαιο και τον ΟΗΕ. Ο Τραμπ θέλει τα πλουτοπαραγωγικά κοιτάσματα της Βενεζουέλας. Αφού τα θέλει, αυτό μετατρέπεται αυτομάτως σε "δίκαιο ". Καμιά στοιχειώδης αιτιολόγηση υπάρχει που να δικαιολογεί ότι η Βενεζουέλα απειλεί την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

{https://www.facebook.com/athanasia.anagnostopoulou.77/posts/pfbid02Rn8fJHUEFVroDQtFpKmMTwnGuj7NEgXpdqAi98bU7BdUrPsiPUh5uxNJJrxei1yHl}