Παύουν να ισχύουν τα εκπτωτικά συνδρομητικά προγράμματα της υπηρεσίας EgnatiaPass, τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί.

Όλοι οι σταθμοί διοδίων της Εγνατίας Οδού θα λειτουργούν χωρίς καταβολή αντιτίμου μέχρι τα μεσάνυχτα, λόγω της αναβάθμισης των συστημάτων της, καθώς ο αυτοκινητόδρομος πέρασε πλέον στη διαχείριση της «Νέας Εγνατίας ΑΕ», θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ. Η εταιρεία ενημέρωσε ότι, κατόπιν εντολής του Υπουργείου Υποδομών, διατηρούνται οι δωρεάν διελεύσεις για μόνιμους κατοίκους σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως ίσχυε και στο παρελθόν. Στην Ήπειρο σύμφωνα με το epiruspost.gr η δωρεάν διέλευση αφορά τους μόνιμους κατοίκους των δήμων Μετσόβου, Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών.

Εγνατία Οδός: Τι αλλάζει στα διόδια από την 1η Ιανουαρίου -Οι νέες τιμές

Νέες τιμές στην Εγνατία Οδό, στα διόδια, θα ισχύσουν από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε από τη Βουλή τον Δεκέμβριο. Τα διόδια στην Εγνατία Οδό, στον αυτοκινητόδρομο που ενώνει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους Έβρου και τους κάθετους άξονές του, θα αναπροσαρμοστούν σε 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο (συν ΦΠΑ). Παράλληλα, οι δωρεάν διελεύσεις θα ισχύουν, για χρονικό διάστημα δύο ετών, αποκλειστικά και μόνο για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι εντός των ορίων των γεωγραφικών περιοχών της Εγνατίας Οδού.

Το συνολικό κόστος διέλευσης για ένα ΙΧ όχημα από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους Έβρου, μέσω όλων των μετωπικών σταθμών, θα διαμορφωθεί σε 30,45 ευρώ από 24,45 ευρώ σήμερα.

Σημειώνεται ότι παύουν να ισχύουν τα εκπτωτικά συνδρομητικά προγράμματα της υπηρεσίας EgnatiaPass. Αναλυτικά, οι τιμές ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων θα διαμορφωθούν ως ακολούθως: