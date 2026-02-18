Τα μυρμήγκια θεωρούνται από τους πιο εντυπωσιακούς «αρχιτέκτονες» της φύσης.

Αν έβλεπες αυτή την κυκλική σχεδία να επιπλέει σε ένα ποτάμι, θα μπορούσες εύκολα να τη μπερδέψεις με μια πεταμένη πίτσα. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι μια ζωντανή «σχεδία» από μυρμήγκια.

Τα μυρμήγκια θεωρούνται από τους πιο εντυπωσιακούς «αρχιτέκτονες» της φύσης. Υπάρχουν περισσότερα από 14.000 είδη και όλα ζουν σε οργανωμένες κοινωνίες που λέγονται αποικίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αποικίες αυτές αριθμούν εκατοντάδες εκατομμύρια άτομα. Κάθε μυρμήγκι έχει ρόλο: εργάτριες, στρατιώτες και κηφήνες συνεργάζονται υπό την καθοδήγηση μιας βασίλισσας. Μαζί κατασκευάζουν πολύπλοκες φωλιές με θαλάμους για τροφή, αερισμό και ανατροφή των νεαρών.

Ανάμεσα σε όλα τα είδη, ξεχωρίζουν τα μυρμήγκια της φωτιάς (Solenopsis invicta). Προέρχονται από τη Νότια Αμερική, αλλά σήμερα συναντώνται και σε άλλες χώρες. Αυτό που τα κάνει μοναδικά είναι ότι, όταν απειλούνται από πλημμύρες, χρησιμοποιούν το ίδιο τους το σώμα για να δημιουργήσουν πλωτές κατασκευές διαβάζουμε στο discoverwildlife.com.

Πώς σχηματίζουν σχεδία τα μυρμήγκια της φωτιάς;

Μια μελέτη του 2011 που δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (PNAS) εξέτασε λεπτομερώς αυτή την παράξενη συμπεριφορά κατασκευής σχεδιών. Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Nathan Mlot, ξεκίνησε ρίχνοντας σφαίρες από 1.000 έως 8.000 μυρμήγκια της φωτιάς σε δίσκους μισογεμάτους με νερό, για να δει πώς θα αντιδρούσαν.

Μόλις έπεσαν στο νερό, τα μυρμήγκια απλώθηκαν προς τα έξω, αναδιοργανώνοντας τους εαυτούς τους σε μια επίπεδη, κυκλική σχεδία. Όταν ο Mlot αφαίρεσε μυρμήγκια από το ανώτερο στρώμα, παρατήρησε ότι άλλα ανέβαιναν από το κατώτερο στρώμα για να τα αντικαταστήσουν — τα μυρμήγκια διασφάλιζαν ότι η σχεδία διατηρούσε σταθερό πάχος. Μια σχεδία αποτελούμενη από χιλιάδες σώματα που είναι πυκνότερα από το νερό δεν φαίνεται ιδιαίτερα πλευστή, αλλά αυτά τα μυρμήγκια έχουν ένα κρυφό χαρτί στο μανίκι τους· ή, πιο σωστά, τρίχες στο «μανίκι» τους (και στο υπόλοιπο σώμα τους). Αυτές οι τρίχες τραχύνουν την επιφάνεια του σώματος και σχηματίζουν ένα υδατοαπωθητικό στρώμα, γνωστό ως «στρώμα plastron».

Όταν τα μυρμήγκια της φωτιάς σπεύδουν να σχηματίσουν σχεδία, παγιδεύουν μικροσκοπικές φυσαλίδες αέρα ανάμεσα στα υδρόφοβα σώματά τους. Ο Mlot υπολόγισε ότι αυτές οι φυσαλίδες καθιστούν μια σχεδία χιλιάδων μυρμηγκιών κατά 75% λιγότερο πυκνή από ένα μεμονωμένο μυρμήγκι και, κυρίως, λιγότερο πυκνή από το νερό. Οι σχεδίες αυτές είναι τόσο πλευστές που, ακόμη κι όταν ο Mlot προσπάθησε να τις βυθίσει με ένα ραβδί, αρνήθηκαν να βυθιστούν.

Εκτός από το ότι απωθεί το νερό, το «στρώμα» επιτρέπει επίσης στα μυρμήγκια να αναπνέουν κάτω από το νερό, δημιουργώντας ουσιαστικά τη δική τους στολή κατάδυσης. Αυτό σημαίνει ότι όσα βρεθούν στη βάση της σχεδίας δεν πνίγονται και μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν την επιπλέουσα αποικία μέχρι να φτάσει σε ξηρά ή μέχρι να διαλυθεί από θηρευτές. Καθώς οι σχεδίες επιπλέουν στα ποτάμια, τα ψάρια τις τσιμπολογούν σαν να πρόκειται για μπουφέ απεριόριστης κατανάλωσης. Όσο περισσότερα μυρμήγκια καταναλώνονται, τόσο λιγότερο πλευστή γίνεται η σχεδία. Σε κάποιο σημείο, διαλύεται και η αποικία χάνεται.

Ωστόσο, τα μυρμήγκια της φωτιάς ίσως είναι εκείνα που γελούν τελευταία. Σύμφωνα με ιχθυοκαλλιεργητές στις ΗΠΑ, μεγάλα κοπάδια ψαριών bluegill έχουν βρεθεί νεκρά με τις κοιλιές τους γεμάτες μυρμήγκια της φωτιάς. Δεν είναι σαφές ακριβώς πώς πέθαναν, αλλά δεδομένου του ισχυρού δηλητηρίου των μυρμηγκιών της φωτιάς, ορισμένοι πιστεύουν ότι μπορεί να «τσιμπήθηκαν μέχρι θανάτου» από μέσα.

Εκτός από σχεδίες, τα μυρμήγκια της φωτιάς δημιουργούν και «ζωντανές» γέφυρες

Πιάνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν διάδρομο, ώστε τα υπόλοιπα μέλη της αποικίας να μπορούν να περάσουν εμπόδια. Με αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύουν πως ακόμη και τα πιο μικρά πλάσματα μπορούν, με συνεργασία και οργάνωση, να επιτύχουν εντυπωσιακά πράγματα.