Ταξίδι στον πιο ιδιαίτερο προορισμό της Ελλάδας, σε έναν «ζωντανό» υγροβιότοπο.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει ανά τον κόσμο για την σπάνια ομορφιά της, τους παραθαλάσσιους και ορεινούς προορισμούς, το μεγαλείο της φύσης και τις δραστηριότητες που προσφέρονται για κάθε εποχή του χρόνου.

Ορεινά τοπία, λίμνες, παραδοσιακά χωριά και πλούσια φύση συνθέτουν ιδανικούς χειμερινούς προορισμούς για όσους αναζητούν ηρεμία, επαφή με το περιβάλλον και αυθεντικές εμπειρίες. Αντίστοιχα, μικρά ψαροχώρια, καταγάλανες ακτές και καταπράσινα δάση, προσφέρονται για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Κάθε τόπος ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλους για την ομορφιά και την παράδοση, ωστόσο οι Πρέσπες κατέχουν μία ιδιαίτερη θέση στο χάρτη.

Ταξίδι στις Πρέσπες – Ο πιο ιδιαίτερος προορισμός που «ζωντανεύει» κάθε εποχή του χρόνου

Οι Πρέσπες λοιπόν, βρίσκονται στη βορειοδυτική πλευρά της Ελλάδας, στα σύνορα με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία, και αποτελούνται από δύο λίμνες, τη Μικρή και τη Μεγάλη Πρέσπα.

Τον χειμώνα, το τοπίο, αποκτά μία ιδιαίτερη, σχεδόν «άγρια» ομορφιά, καθώς τα βουνά αγκαλιάζουν τις λίμνες και η ομίχλη απλώνεται πάνω από τα νερά, γεγονός που προσελκύει επαγγελματίες στον τόπο για να παρατηρήσουν τη χλωρίδα και την πανίδα, είτε για να απαθανατίσουν μία μοναδική φωτογραφία του τοπίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι μικροί παραδοσιακοί οικισμοί της περιοχής, όπως οι Ψαράδες και ο Άγιος Γερμανός, διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα με πέτρινα σπίτια και τοπικά έθιμα, ενώ η φιλοξενία των κατοίκων και η τοπική κουζίνα με προϊόντα της λίμνης και της γης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης της περιοχής.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο υδροβιότοπος των Πρεσπών, ένας από τους σπουδαιότερους της Ευρώπης, ενώ έχει ανακηρυχθεί προστατευόμενο Εθνικό Πάρκο καθώς αποτελεί σπίτι για περισσότερα από 260 είδη πουλιών. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζουν οι αργυροπελεκάνοι και οι ροδοπελεκάνοι, καθώς και ερωδιοί και κορμοράνοι.

Παράλληλα, στη γύρω περιοχή συναντώνται σπάνια είδη φυτών, αμφιβίων και θηλαστικών, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη οικολογική της αξία.

{https://www.youtube.com/watch?v=51JKVLM3saw}

Οι Πρέσπες μπορούν να επισκεφθούν όλες τις εποχές του χρόνου, καθώς κάθε περίοδος αναδεικνύει μια διαφορετική όψη της περιοχής. Την άνοιξη η φύση ανανεώνεται, το πράσινο κυριαρχεί και πολλά αποδημητικά πουλιά επιστρέφουν στο σημείο. Το καλοκαίρι το ήπιο κλίμα και το φυσικό τοπίο προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για πεζοπορία, βαρκάδες και εξερεύνηση των παραλίμνιων χωριών.

Το φθινόπωρο και τον χειμώνα ωστόσο, οι Πρέσπες αποκτούν μία ιδιαίτερη ομορφιά καθώς σε πολλά σημεία το χιόνι καλύπτει τις κορυφές. Παρά το κρύο, η περιοχή παραμένει ζωντανή, καθώς πολλά υδρόβια πουλιά παραμένουν στον υδροβιότοπο, προσφέροντας μοναδικές εικόνες, ενώ οι κάτοικοι των γύρω χωριών ανοίγουν τις πόρτες τους στους επισκέπτες για να προσφέρουν ζεστό φαγητό δίπλα στο τζάκι και την ξυλόσομπα.

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά των Πρεσπών, όπως ο σπάνιος συνδυασμός λίμνης και βουνού, η πλούσια βιοποικιλότητα και η μακραίωνη ιστορία τους, τις καθιστούν έναν ξεχωριστό χειμερινό – και όχι μόνο – προορισμό, καθώς εκεί η φύση, η παράδοση και η ηρεμία συνυπάρχουν αρμονικά, προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές.