Παύουν να ισχύουν τα εκπτωτικά συνδρομητικά προγράμματα της υπηρεσίας EgnatiaPass στην Εγνατία Οδό.

Αυξημένες θα είναι οι τιμές των διοδίων στην Εγνατία Οδό από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου, με βάση τα όσα προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή αυτό τον μήνα.

Σήμερα, Τρίτη, πραγματοποιήθηκε το οικονομικό κλείσιμο του διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό. Η παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis για 35 χρόνια, έναντι 1,275 δισ. ευρώ, ξεκινά τα μεσάνυχτα.

Τα διόδια στον οδικό άξονα που ενώνει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους Έβρου και τους κάθετους άξονές του θα αναπροσαρμοστούν σε 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο (συν ΦΠΑ). Οι δωρεάν διελεύσεις θα ισχύουν για δύο χρόνια αποκλειστικά για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι εντός των ορίων των γεωγραφικών περιοχών της Εγνατίας Οδού.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το συνολικό κόστος για ΙΧ από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους Έβρου, μέσω όλων των μετωπικών σταθμών διοδίων, θα διαμορφωθεί σε 30,45 ευρώ από 24,45 ευρώ σήμερα. Επίσης, παύουν να ισχύουν τα εκπτωτικά συνδρομητικά προγράμματα της υπηρεσίας EgnatiaPass.

Οι τιμές ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Ο παραχωρησιούχος της Εγνατίας Οδού πρόκειται να θέσει σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά προτεραιότητα, στα μη αδειοδοτημένα από τη Διοικητική Αρχή Σηράγγων τούνελ, με στόχο την ασφαλή διέλευση των οδηγών.

Πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι θα «κλείνει» η μία λωρίδα κυκλοφορίας στις εξής σήραγγες μήκους άνω των 500 μέτρων: Βασιλικού, Σ2 Μεσοβουνίου & Σ3 Γκρίκας, Νεοχωρίου, Σ1 Σέλιανης & Σ2 Παραμυθιάς, Σ1Ν Αγ. Νικολάου, Σ2 Σελλών - Αγ. Αναστασίου, Δωδώνης, Δρίσκου, Τ8 Δεματίου, Ανθοχωρίου, Βοτονοσίου, Δύο Κορυφών, Κρημνού, Καλαμιών, Ανηλίου, Μετσόβου, Κωσταράκου, Σ1 Παναγιάς, Σ2 Συρτού, Σ2 Αγναντερού & Σ3 Πριόνια, Σ4 Βελανιδιών, Σ8 Κοιλώματος, Σ9 Καρατζά, Σ1 Βενέτικου, Σ13 Πολυμύλου, Σ12, Σ11, Σ10 Βερμίου, Σ1 Βέροιας, Συμβόλου, Ιεροπηγής, Κρυσταλλοπηγής.

Επίσης, όλες οι σήραγγες εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς αυξημένων και εντατικών περιπολιών με οχήματα περιπολίας για τα συγκεκριμένα τμήματα τμήματα. Ομάδες επιφυλακής πυρασφάλειας θα είναι σταθμευμένες σε ειδικές θέσεις στις εισόδους των σηράγγων, έτοιμες να διαχειριστούν άμεσα κάθε συμβάν.

Δεδομένου ότι οι εργασίες ανάταξης και βαριάς συντήρησης θα πραγματοποιηθούν με τον αυτοκινητόδρομο σε πλήρη λειτουργία, βασικός γνώμονας των στοχευμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι η μεγιστοποίηση της ασφάλειας των διελεύσεων και η μείωση, κατά το δυνατόν, της όχλησης προς τους οδηγούς, αναφέρουν πηγές που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Την πρώτη πενταετία ο παραχωρησιούχος θα υλοποιήσει έργα ανάταξης και αναβάθμισης ύψους άνω των 820 εκατ. ευρώ, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης θα πραγματοποιήσει επιπλέον συνολικές επενδύσεις της τάξεως των 3 δισ. ευρώ. Αυτές οι επενδύσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης σε επιλεγμένα τμήματα του άξονα, ώστε να αποκτήσουν σύγχρονη και ασφαλή διατομή με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ανά κατεύθυνση, κατασκευή 12 αμφίπλευρων Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και 19 χώρων Προσωρινής Στάθμευσης.

Παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση των παλαιού τύπου μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1317, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις στις σήραγγες για την ανάταξη των υφιστάμενων συστημάτων και την υλοποίηση πρόσθετων έργων που προκύπτουν από τις Μελέτες Ανάλυσης Κινδύνων Σηράγγων για τα τούνελ μήκους άνω των 500 μέτρων.