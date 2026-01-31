Σύμφωνα με τη νέα κλίμακα, το φορολογικό όφελος αυξάνεται όσο αυξάνεται τόσο το εισόδημα όσο και ο αριθμός των παιδιών

Αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους διαπίστωσαν χθες περίπου τέσσερα εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή η νέα φορολογική κλίμακα που μειώνει την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Οι αλλαγές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μεταφράζονται σε άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τους μεγαλύτερους ωφελημένους να εντοπίζονται στις οικογένειες με παιδιά, στους νέους εργαζομένους έως 30 ετών και σε φορολογουμένους με ετήσια εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ.

Η επίδραση της νέας κλίμακας έγινε ορατή ήδη από χθες με τις πρώτες καταβολές, καθώς οι δικαιούχοι είδαν μικρές ή μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις στα καθαρά ποσά που πιστώθηκαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Το ακριβές όφελος διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων, επιβεβαιώνοντας τον πιο «προοδευτικό» χαρακτήρα της νέας φορολογικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τη νέα κλίμακα, το φορολογικό όφελος αυξάνεται όσο αυξάνεται τόσο το εισόδημα όσο και ο αριθμός των παιδιών. Για άγαμους φορολογουμένους με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ, η ελάφρυνση ανέρχεται στα 200 ευρώ σε ετήσια βάση. Για εισοδήματα 30.000 ευρώ το όφελος ανεβαίνει στα 400 ευρώ, ενώ για εισοδήματα 40.000 ευρώ φτάνει τα 600 ευρώ τον χρόνο, ενισχύοντας αισθητά το καθαρό εισόδημα σε μηνιαία βάση.

Στις οικογένειες με ένα παιδί, τα οφέλη είναι σαφώς μεγαλύτερα. Για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, η ετήσια ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 400 ευρώ, ενώ για εισόδημα 40.000 ευρώ φτάνει τα 1.000 ευρώ. Ακόμη πιο ενισχυμένες εμφανίζονται οι οικογένειες με δύο παιδιά, όπου το όφελος ξεκινά από τα 600 ευρώ για εισόδημα 20.000 ευρώ, αυξάνεται στα 1.200 ευρώ για 30.000 ευρώ και φτάνει τα 1.400 ευρώ ετησίως για εισόδημα 40.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες καταγράφουν τις μεγαλύτερες μειώσεις φόρου. Ενδεικτικά, μια οικογένεια με τρία παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ ωφελείται κατά 1.300 ευρώ τον χρόνο, ενώ για εισόδημα 40.000 ευρώ το όφελος αγγίζει τα 2.300 ευρώ. Για οικογένειες με τέσσερα παιδιά, το αφορολόγητο όριο υπερδιπλασιάζεται, με αποτέλεσμα εισοδήματα έως 27.100 ευρώ να μην επιβαρύνονται πλέον με φόρο, έναντι ορίου μόλις 13.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και για τους νέους εργαζομένους. Οι ηλικίες έως 25 ετών αναδεικνύονται στους μεγάλους κερδισμένους, καθώς οι φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται. Αυτό σημαίνει μηδενική ή σχεδόν μηδενική φορολογική επιβάρυνση για όσους εισέρχονται νωρίς στην αγορά εργασίας, με το ετήσιο όφελος να μπορεί να ισοδυναμεί ακόμη και με δύο μισθούς. Για την ηλικιακή ομάδα από 26 έως 30 ετών, τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ φορολογούνται πλέον με εισαγωγικό συντελεστή 9%, προσφέροντας επίσης αισθητή αύξηση στο καθαρό εισόδημα.