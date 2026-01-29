Η αλλαγή της φορολογικής κλίμακας και οι αυξημένες παρακρατήσεις φόρου και εισφορών απορρόφησαν μεγάλο μέρος –αν όχι το σύνολο– του οφέλους.

Με αυξήσεις μπήκαν οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2026, όμως για χιλιάδες συνταξιούχους η «χαρά» κράτησε όσο και ο έλεγχος του εκκαθαριστικού. Η ονομαστική αύξηση, που υπολογίστηκε στο 2,35% με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, αποδείχθηκε σε πολλές περιπτώσεις λογιστικό μέγεθος και όχι πραγματική ενίσχυση εισοδήματος.

Η αλλαγή της φορολογικής κλίμακας και οι αυξημένες παρακρατήσεις φόρου και εισφορών απορρόφησαν μεγάλο μέρος –αν όχι το σύνολο– του οφέλους.

Το δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων ανέρχεται στα 467 εκατ. ευρώ, όμως το ποσό που τελικά φτάνει στην τσέπη των συνταξιούχων είναι σαφώς μικρότερο. Το βασικό πρόβλημα παραμένει ότι οι αυξήσεις δίνονται μεικτές, ενώ ο φόρος υπολογίζεται σε μεγαλύτερη βάση, οδηγώντας πολλούς συνταξιούχους σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα.

Παρά τις εξαγγελίες για «μόνιμο μηχανισμό αυξήσεων», η πραγματικότητα δείχνει ότι το κράτος παίρνει πίσω, μέσω φόρων, όσα υποτίθεται ότι δίνει μέσω αυξήσεων. Ειδικότερα:

• Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 900 ευρώ έλαβε αύξηση περίπου 23 ευρώ μεικτά. Ωστόσο, η αύξηση αυτή ανέβασε το ετήσιο εισόδημά του σε υψηλότερο φορολογικό όριο, με αποτέλεσμα η μηνιαία καθαρή αύξηση να περιοριστεί στα 12–13 ευρώ. Δηλαδή, σχεδόν τα μισά χάθηκαν πριν καν τα δει.

• Συνταξιούχος με σύνταξη 1.300 ευρώ είδε ονομαστική αύξηση περίπου 45 ευρώ. Με τη νέα φορολογική κλίμακα και την αυξημένη παρακράτηση, το καθαρό όφελος περιορίστηκε στα 25 ευρώ τον μήνα. Σε ετήσια βάση, από τα περίπου 540 ευρώ αύξησης, πάνω από 200 ευρώ κατέληξαν ξανά στο Δημόσιο.

• Για σύνταξη 1.900 ευρώ, η μηνιαία αύξηση υπολογίστηκε κοντά στα 70 ευρώ. Όμως η μετάβαση σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή και η αυξημένη προκαταβολή φόρου μείωσαν το καθαρό κέρδος στα 40 ευρώ. Ουσιαστικά, το 40% της αύξησης εξανεμίστηκε.

• Σε υψηλότερες συντάξεις, π.χ. 2.800 ευρώ, η αύξηση ξεπέρασε τα 100 ευρώ τον μήνα. Ωστόσο, η ένταξη στον νέο συντελεστή 39% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ ετησίως οδήγησε σε σημαντική φορολογική επιβάρυνση, περιορίζοντας το καθαρό όφελος στα 60 ευρώ. Δηλαδή, τέσσερα στα δέκα ευρώ της αύξησης χάθηκαν στον φόρο.

Θετική εξαίρεση αποτελεί η αλλαγή για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, καθώς πλέον η Εισφορά Αλληλεγγύης δεν υπολογίζεται πάνω στην προσαύξηση λόγω εργασίας. Ωστόσο, πρόκειται για μερική διόρθωση, που δεν αναιρεί τη γενική εικόνα.