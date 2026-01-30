Προβλέπονται σημαντικές αναπροσαρμογές στις ασφαλιστικές εισφορές.

Λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία για τη δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες για το 2026 βγηκεη απόφαση με τα ποσά αύξησης.

Ειδικότερα προβλέπονται σημαντικές αναπροσαρμογές στις ασφαλιστικές εισφορές όλων των κατηγοριών ασφαλισμένων προβλέπονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς τίθεται σε εφαρμογή αύξηση 2,5% στα ποσά που καταβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ. Οι αλλαγές αφορούν μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, καλύπτοντας την κύρια σύνταξη, την υγειονομική περίθαλψη, το εφάπαξ και την επικουρική ασφάλιση.

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για μισθωτούς

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, αυξάνεται κατά 2,5% και διαμορφώνεται στα 7.761,94 ευρώ μηνιαίως.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι – Κύρια σύνταξη

Οι μηνιαίες εισφορές κύριας σύνταξης από 1/1/2026 διαμορφώνονται ως εξής:

1η ασφαλιστική κατηγορία: 185,09 ευρώ

2η ασφαλιστική κατηγορία: 222,12 ευρώ

3η ασφαλιστική κατηγορία: 281,82 ευρώ

4η ασφαλιστική κατηγορία: 354,66 ευρώ

5η ασφαλιστική κατηγορία: 440,64 ευρώ

6η ασφαλιστική κατηγορία: 597,06 ευρώ

Για τη ειδική ασφαλιστική κατηγορία (νέοι ασφαλισμένοι) η εισφορά ορίζεται στα 111,06 ευρώ.

Αγρότες – Ασφαλισμένοι πρώην ΟΓΑ

Για τους αγρότες, οι εισφορές κύριας σύνταξης αυξάνονται επίσης κατά 2,5% και διαμορφώνονται ως εξής:

1η κατηγορία: 108,67 ευρώ

2η κατηγορία: 131,35 ευρώ

3η κατηγορία: 165,99 ευρώ

4η κατηγορία: 208,98 ευρώ

5η κατηγορία: 260,33 ευρώ

6η κατηγορία: 352,28 ευρώ

Παράλληλα, οι εισφορές υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) ανέρχονται σε:

2,39 ευρώ για την 1η και 2η κατηγορία

3,58 ευρώ για την 3η και 4η κατηγορία

4,78 ευρώ για την 5η κατηγορία

7,16 ευρώ για την 6η κατηγορία

Υγειονομική περίθαλψη – Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

Οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης (παροχές σε χρήμα και σε είδος) διαμορφώνονται ως εξής:

Παροχές σε χρήμα:

1η κατηγορία: 5,97 ευρώ

2η έως 6η κατηγορία: 7,16 ευρώ

Ειδική κατηγορία: 3,58 ευρώ

Παροχές σε είδος:

1η κατηγορία: 59,71 ευρώ

2η έως 6η κατηγορία: 71,65 ευρώ

Ειδική κατηγορία: 35,82 ευρώ

Υγειονομική περίθαλψη – Αγρότες (πρώην ΟΓΑ)

Για τους αγρότες, οι εισφορές υγείας διαμορφώνονται ως εξής:

Παροχές σε χρήμα (όλες οι κατηγορίες): 3,58 ευρώ

Παροχές σε είδος:

1η κατηγορία: 34,63 ευρώ

2η έως 6η κατηγορία: 41,79 ευρώ

Εισφορές εφάπαξ παροχών

Για τον κλάδο εφάπαξ παροχών, οι μηνιαίες εισφορές από 1/1/2026 ανέρχονται σε:

1η κατηγορία: 31,05 ευρώ

2η κατηγορία: 37,02 ευρώ

3η κατηγορία: 44,18 ευρώ

Επικουρική ασφάλιση

Αυξημένες κατά 2,5% είναι και οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης για αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, έμμισθους δικηγόρους και μηχανικούς:

1η κατηγορία: 46,57 ευρώ

2η κατηγορία: 56,13 ευρώ

3η κατηγορία: 66,88 ευρώ