Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα βρουν τις δηλώσεις τους ήδη προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες.

Ανοίγει εντός της ημέρας η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν τα εισοδήματα του 2025, σηματοδοτώντας την έναρξη της εφετινής φορολογικής διαδικασίας για περισσότερους από επτά εκατομμύρια πολίτες.

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα βρουν τις δηλώσεις τους ήδη προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες, γεγονός που τους επιτρέπει να προχωρήσουν άμεσα στον έλεγχο και την οριστική υποβολή τους.

Προσοχή στο Ε1

Πριν από την οριστική υποβολή της δήλωσης, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά συγκεκριμένους κωδικούς του εντύπου Ε1, οι οποίοι μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον τελικό φόρο της εφετινής εκκαθάρισης ή να αποτρέψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Οι κωδικοί αυτοί αφορούν μεταξύ άλλων τα τεκμήρια διαβίωσης, τις ηλεκτρονικές δαπάνες, τα εξαρτώμενα τέκνα, τις ασφαλιστικές εισφορές, τις δωρεές, τα ανείσπρακτα ενοίκια αλλά και την αναβάθμιση ακινήτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία στην εφετινή διαδικασία εμφανίζονται μειωμένα κατά 30% για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής, γεγονός που αναμένεται να περιορίσει ή ακόμη και να μηδενίσει τον πρόσθετο φόρο για περίπου 480.000 φορολογούμενους. Παράλληλα καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ για ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που αποκτούν δικό τους εισόδημα.

Σημαντικό ρόλο στη μείωση του φόρου της εφετινής εκκαθάρισης παίζει και η σωστή δήλωση των εξαρτώμενων τέκνων στον πίνακα 8 του εντύπου Ε1, όπου πρέπει να αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Τα παιδιά θεωρούνται εξαρτώμενα όταν το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ εφόσον έχουν αναπηρία άνω του 67%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες οι κωδικοί 045 και 046 ενεργοποιούνται για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίες εξαιρούνται από τα τεκμήρια για το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα χρόνια. Επιπλέον, μειώνεται κατά 50% το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για αυτοαπασχολούμενους που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς ή παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για όσους εκμεταλλεύονται σχολικά κυλικεία.

Δαπάνες

Σημαντική είναι επίσης η καταγραφή των ηλεκτρονικών δαπανών στους κωδικούς 049 και 050. Τα ποσά είναι προσυμπληρωμένα από τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι τράπεζες, ωστόσο οι φορολογούμενοι μπορούν να τα αυξήσουν εφόσον διαθέτουν παραστατικά. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές πρέπει να καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, διαφορετικά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί του ποσού που υπολείπεται. Οι δαπάνες για ιατρικές υπηρεσίες υπολογίζονται διπλά για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου.

Επιπλέον φορολογικό όφελος μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι πραγματοποιούν πληρωμές σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς ή κομμωτήρια, καθώς μέρος αυτών των δαπανών αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα έως το όριο των 5.000 ευρώ ετησίως.

Έκπτωση φόρου

Έκπτωση φόρου προβλέπεται και για δαπάνες ενεργειακής ή λειτουργικής αναβάθμισης κτιρίων. Τα ποσά που δηλώνονται στους σχετικούς κωδικούς μειώνουν τον φόρο σε βάθος πενταετίας, με ανώτατο όριο δαπανών τις 16.000 ευρώ, εφόσον έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά.

Από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρούνται επίσης οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο ίδιος ο φορολογούμενος, ενώ ειδική μεταχείριση προβλέπεται για τα φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ μηνιαίως, τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος εφόσον δηλωθούν στους σχετικούς κωδικούς.

Παράλληλα, άτομα με αναπηρία άνω του 67% μπορούν να εξασφαλίσουν αυτόματη μείωση φόρου κατά 200 ευρώ, ενώ φορολογικές ελαφρύνσεις προβλέπονται και για δωρεές προς το Δημόσιο ή κοινωφελείς οργανισμούς, οι οποίες μειώνουν τον φόρο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις φοιτητικών κατοικιών, φιλοξενίας και ανείσπρακτων ενοικίων. Οι φορολογούμενοι που δεν εισέπραξαν ενοίκια μέσα στο 2025 μπορούν να αποφύγουν τη φορολόγηση μόνο εφόσον έχουν προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες κατά των μισθωτών πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Προθεσμίες

Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία έως τις 15 Ιουλίου για να ολοκληρώσουν την εφετινή διαδικασία, ενώ όσοι προκύψει να πληρώσουν πρόσθετο φόρο θα μπορούν να τον εξοφλήσουν σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στο τέλος Ιουλίου.

Παράλληλα, προβλέπεται έκπτωση για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση του φόρου. Η έκπτωση ανέρχεται σε 4% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου, σε 3% για όσες κατατεθούν έως τις 15 Ιουνίου και σε 2% για όσες υποβληθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.