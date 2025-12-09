Για τους οδηγούς που περνούν χωρίς να πληρώσουν, προβλέπεται ότι φωτογραφία της πινακίδας και σχετική βεβαίωση του παραχωρησιούχου θα αρκούν για την έκδοση προστίμου μέσα σε πέντε ημέρες.

Η Βουλή αναμένεται να ψηφίσει τις επόμενες ημέρες τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της 35ετούς διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου από την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Projects. Η σύμβαση κατατέθηκε στη Βουλή αναθεωρημένη, καθώς κρίσιμες προϋποθέσεις ενεργοποίησής της δεν είχαν ολοκληρωθεί από το Δημόσιο στο απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα.

Κεντρικό θέμα του νομοσχεδίου αποτελεί το καθεστώς των διοδίων. Η τροποποιημένη σύμβαση ορίζει ότι οποιεσδήποτε απαλλαγές επιθυμεί να διατηρήσει το Δημόσιο, όπως αυτές που ισχύουν από το 2017 για κατοίκους όμορων περιοχών και ανέργους, θα πρέπει πλέον να καλύπτονται με αντίστοιχες αποζημιώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για τους οδηγούς που περνούν χωρίς να πληρώσουν, προβλέπεται ότι φωτογραφία της πινακίδας και σχετική βεβαίωση του παραχωρησιούχου θα αρκούν για την έκδοση προστίμου μέσα σε πέντε ημέρες· εάν δεν καταβληθεί εντός δεκαπενθημέρου, θα ακολουθεί διαταγή πληρωμής.

Η Εγνατία Οδός ΑΕ παραμένει υπεύθυνη για όλες τις υφιστάμενες συμβάσεις και τις μέχρι σήμερα υποχρεώσεις της, ενώ το προσωπικό της μεταφέρεται στο υπουργείο Υποδομών χωρίς ο παραχωρησιούχος να δεσμεύεται για την απορρόφησή του.

Με την τροποποίηση της σύμβασης, η ευθύνη για αυτοψίες, δοκιμές, αναγκαίες μελέτες και κατάρτιση φακέλων ασφαλείας για τις σήραγγες μεταφέρεται στον ιδιώτη, ο οποίος αναλαμβάνει να παραδώσει τους φακέλους στη Δημόσια Αρχή Σηράγγων μέσα σε έναν χρόνο και να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες τρεις μήνες αργότερα. Ως τότε, ο παραχωρησιούχος και οι υπεργολάβοι του απαλλάσσονται πλήρως από κάθε αστική ή ποινική ευθύνη που σχετίζεται με την υφιστάμενη κατάσταση των σηράγγων, ενώ σε περίπτωση καθυστερήσεων από πλευράς Δημοσίου προβλέπεται αποζημίωση.

Για την κάλυψη του κόστους των πρόσθετων αυτών υποχρεώσεων, το Δημόσιο δημιουργεί ειδικό λογαριασμό ύψους 180 εκατ. ευρώ, από τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν οι μελέτες, τα έργα που απαιτούνται για την πιστοποίηση, αλλά και τυχόν απώλειες εσόδων του παραχωρησιούχου κατά τη διάρκεια των εργασιών. Παράλληλα, η σύμβαση ενισχύει το πλαίσιο προστασίας του ιδιώτη, καθώς προβλέπει ότι δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που συνδέονται με την ύπαρξη, λειτουργία ή συντήρηση του έργου, εκτός αν αυτές οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα ή των εργολάβων του.

Στο επενδυτικό σκέλος, ο παραχωρησιούχος δεσμεύεται να υλοποιήσει έργα ύψους 420 εκατ. ευρώ μέσα στην πρώτη πενταετία, με το Δημόσιο να συνεισφέρει 60 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των προβλεπόμενων παρεμβάσεων περιλαμβάνονται η αντικατάσταση στηθαίων, η αναβάθμιση τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου και η κατασκευή νέου σταθμού διοδίων στον Πλάτανο.