Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να τηρούν τα χαμηλά όρια ταχύτητας.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας κοντά στα Οινόφυτα, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος με φορτηγό.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το όχημα προσέκρουσε στο διαχωριστικό διάζωμα και στη συνέχεια ανετράπη, καταλαμβάνοντας μέρος του οδοστρώματος.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη αστυνομικοί της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας, εφόσον χρειαστεί. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν χαμηλές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών, καθώς η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία.