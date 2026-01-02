Η αναφορά στον δεσμό της με τον Κωστόπουλο που ελάχιστοι γνώριζαν.

Η Βάνα Μπάρμπα βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» και μίλησε ανοιχτά για κομβικές στιγμές της ζωής της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Με ειλικρίνεια, αυτοσαρκασμό και συναίσθημα, αναφέρθηκε σε σχέσεις που τη σημάδεψαν, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον δεσμό που είχε στο παρελθόν με τον Πέτρο Κωστόπουλο.

Η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε ότι, παρά την έντονη έλξη που υπήρξε μεταξύ τους, οι διαφορές τους ήταν καθοριστικές. Όπως εξομολογήθηκε, προέρχονταν από διαφορετικούς κόσμους και αυτό φάνηκε πολύ γρήγορα στην καθημερινότητά τους.

Με χιούμορ περιέγραψε χαρακτηριστικές στιγμές της συμβίωσής τους, τονίζοντας πως δεν ένιωθε ότι μπορούσε να προσαρμοστεί στον τρόπο ζωής του:

«Είχαμε σχέση με τον Πέτρο, αλλά δεν ταιριάζαμε. Εγώ δεν είχα την παιδεία του. Εκείνος έφερνε καμαμπέρ και μποζολέ κι εγώ βαριόμουν και έπαιζα με ένα γατάκι. Του έλεγα αν ξαναφέρεις αυτό το βρώμικο τυρί…».

Το αίσθημα ασφυξίας και ο χωρισμός

Παρά τη μικρή διάρκεια της σχέσης, η Βάνα Μπάρμπα κατάλαβε γρήγορα ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Όπως είπε, ένιωθε εγκλωβισμένη και αυτό το συναίσθημα την οδήγησε στην απόφαση να φύγει:

«Κράτησε λίγο. Πάλι ένιωθα να πνίγομαι. Είχε μια ωραία μηχανή και μια μέρα γύρισε να με βρει κι εγώ είχα φύγει. Του είπα ήμουν η μόνη γυναίκα που στην έσκασε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από σχέση σε φιλία

Παρά τον χωρισμό, η ηθοποιός μίλησε με ζεστασιά για τον Πέτρο Κωστόπουλο, ξεκαθαρίζοντας πως η μεταξύ τους σχέση εξελίχθηκε σε μια ειλικρινή φιλία: «Πάντα θα τον θυμάμαι και θα τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Μείναμε φίλοι».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά της σε μια στιλιστική τους συζήτηση, η οποία –όπως παραδέχτηκε– αποτύπωνε τη διαφορετική τους φιλοσοφία ζωής. Όταν εκείνη προσπαθούσε να αλλάξει την εικόνα της για να την αντιμετωπίζουν πιο «σοβαρά», η απάντηση του Πέτρου Κωστόπουλου ήταν αποστομωτική:

«Μου έλεγε γιατί φοράς αυτά τα ζιβάγκο;. Του έλεγα θέλω να με δουν σοβαρά και μου απάντησε, δεν πρόκειται να σε δουν ποτέ σοβαρά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfddv7sqh7l5?integrationId=40599y14juihe6ly}