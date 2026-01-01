Όσα είπε η αγαπημένη ηθοποιός σε συνέντευξή της.

Η Βάνα Μπάρμπα ήταν καλεσμένη την Πρωτοχρονιά (01.01.2026) στο «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την πορεία της, τις ανασφάλειες πίσω από την εικόνα της ομορφιάς, τις χαμένες ευκαιρίες, αλλά και τη βαθιά ανάγκη της για ελευθερία που καθόρισε τις επιλογές της.

«Η ειλικρίνεια ρε παιδιά κέρδισε. Είπα και τα λάθη μου έκανα και τα στραβά μου, τα παραδέχτηκα. Το σέξι προφίλ μου το φόρεσαν πριν το επιλέξω. Δεν το επέλεξα. Δεν το γνώριζα.

Μέσα σε όλο αυτό που κουβαλάει η ομορφιά, τώρα πια νιώθω ότι είχα μια αθωότητα. Δεν καταλάβαινα το σέξινες, ήμουνα φοβερά ανασφαλής. Δεν έβλεπα ούτε τη δύναμη της ομορφιάς μου», είπε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα.

Και πρόσθεσε: «Ένα όνειρο είχα πάντα. Ένα. Ούτε να γίνω σταρ, ούτε να γίνω μεγάλη ηθοποιός. Ήθελα να είμαι ελεύθερη. Με έπνιγε ο καθωσπρεπισμός της επαρχίας. Το ’σκασα για να μην παντρευτώ. Δυστυχώς, το πτυχίο μου ήταν η ομορφιά μου. Εγκλωβίστηκα σε αυτή κι έπειτα δε με έπαιρναν στα σοβαρά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfdbmaehd1q1?integrationId=40599y14juihe6ly}