Η αναφορά του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη στην Βάνα Μπάρμπα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, ο κριτικός κινηματογράφου, Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, όπου μεταξύ άλλων θυμήθηκε και αναφέρθηκε σε θυμάται ιστορίες από τα Oscars και τη συμμετοχή της Βάνας Μπάρμπα με την ταινία «Mediterraneo».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, ο ίδιος, απάντησε στα ερωτήματα των δύο οικοδεσποτών του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο, εκφράζοντας την άποψη πως η Βάνα Μπάρμπα, είναι ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσε να είχε κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ.

Όσα ανέφερε ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης για τη Βάνα Μπάρμπα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης λοιπόν, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, ρώτησε τον κριτικό κινηματογράφου σχετικά με τη Βάνα Μπάρμπα και την καριέρα που θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει στην Αμερική, ο ίδιος, πάνω σ’ αυτό, τοποθετήθηκε ως εξής: «Βεβαίως, αν ήταν από τη στόφα εκείνη που ζει μόνο για τη δουλειά της. Επειδή το έζησα, θα μπορούσε να την οδηγήσει σε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και ίσως και ψηλά. Αλλά η ίδια δεν το κατάλαβε αυτό το πράγμα. Όχι γιατί ήταν χαζή προς Θεού. Αλλά δεν ήτανε μέσα της, στα σχέδιά της, δεν το είχε δει έτσι».

Παράλληλα, θυμήθηκε ορισμένες στιγμές, από όταν ο αντζέντης του Μάικλ Ντάγκλας, είχε δείξει ενδιαφέρον για πιθανή συνεργασία με την ηθοποιό, σε μία παραγωγή με φόντο το Μεξικό, κάτι που τελικά δεν ευοδώθηκε: «Έγινε τότε και μία επαφή στις μέρες που μείναμε, μετά την press conference από ατζέντη του Μάικλ Ντάγκλας που θα έκανε και μια ταινία στο Μεξικό. Δεν θυμάμαι ακριβώς λεπτομέρειες, γιατί η Βάνα δεν είχε πολλές πληροφορίες να μου μεταφέρει. Μετά ήρθε εδώ και έκανε ένα σίριαλ στον ΑΝΤ1».

Τέλος, ο κριτικός κινηματογράφου, θυμήθηκε ένα σκηνικό κατά την απονομή των Όσκαρ, όταν η Βάνα Μπάρμπα, έδωσε το παρών στο πλευρό του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmq9fe70u0p?integrationId=40599y14juihe6ly}