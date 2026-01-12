Το Survivor 2026, είναι γεγονός!

Το βράδυ της Κυριακής, 11 Ιανουαρίου, το απόλυτο ριάλιτι επιβίωσης του Survivor, επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες του ΣΚΑΙ, σε ένα επεισόδιο γεμάτο συναισθήματα, εντάσεις, δάκρυα, χαμόγελα και φυσικά αγωνίσματα!

Στο τιμόνι της παρουσίασης για φέτος, έρχεται ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος φαίνεται έτοιμος, να μεταφέρει τα όσα συμβαίνουν στον Άγιο Δομίνικο, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ενώ όπως όλα δείχνουν, το παιχνίδι φέτος, παίζεται διαφορετικά.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή που παρατηρείται, αφορά τις δύο ομάδες, με τους παίχτες να χωρίζονται ως «Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες».

Όπως αναφέρεται και σε δημοσιεύματα του τηλεοπτικούς σταθμού, το Survivor, αναμένεται να προβάλλεται από την Κυριακή έως και την Τρίτη στις 21:00, ενώ την Τετάρτη, θα ξεκινάει στις 21:40.

Όλοι οι παίχτες λοιπόν, έχουν μπει δυναμικά στο στίβο μάχης, έτοιμοι να παλέψουν για την θέση τους στο παιχνίδι, με απώτερο σκοπό την κατάκτηση του τίτλου και το έπαθλο των 250.000 ευρώ.

Όσα έγιναν στο πρώτο επεισόδιο του Survivor 2026

Η πρεμιέρα λοιπόν, φάνηκε να είναι ένα επεισόδιο γεμάτο με συγκινήσεις και έναν δύσκολο, απαιτητικό στίβο μάχης, με τον Γιώργο Λιανό να γνωρίζει τους παίχτες και να τους μεταφέρει στην πραγματικότητα του ριάλιτι. Φυσικά, αποκαλύφθηκε και η πρώτη παίχτρια, υποψήφια προς αποχώρηση, η Σταυρούλα!

Ο ίδιος λοιπόν, μέσα από την εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Το ‘χουμε», μίλησε για την πρεμιέρα, τονίζοντας πως έρχονται αλλαγές, ενώ δεν έκρυψε πως προέκυψε και μία ρήξη μεταξύ του ιδίου και του «Αθηναίου», Gio Kay.

«Ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάσαμε μια καινούργια συνταγή ουσιαστικά να έχουμε ένα Survivor με μόνο καινούργιους παίκτες, καινούργιους χαρακτήρες να ξεδιπλωθούν μπροστά στα μάτια σας και να γνωρίσουμε καινούργιες προσωπικότητες… Θέλαμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν σε μια καινούργια συνθήκη, οι καινούργιες συνθήκες έρχονται μαζικά στη συνέχεια, αυτό είναι ένα μικρό spoiler. Θα υπάρχουν πολλές τέτοιου είδους ανατροπές τις οποίες οι παίκτες δεν θα τις γνωρίζουν. Θα πρέπει να μπουν σε διαφορετικούς ρόλους, να ανταπεξέλθουν σε διαφορετικές καταστάσεις που δεν περιμένουν… Ο Gio είναι διαχυτική προσωπικότητα δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, όσοι τον γνωρίζεται από τα social ξέρετε ότι τα λέει όλα αφιλτράριστα και αυτό μου αρέσει κιόλας. Ας τσακωθούμε γιατί ξέρω ότι θα τα βρούμε…», είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιανός για την πρεμιέρα του Survivor.

