Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές.

Στις 12 Ιανουαρίου αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα οι χειμερινές εκπτώσεις 2026, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μειωμένες τιμές σε ρούχα, παπούτσια και εποχικά προϊόντα. Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως και τις 27 Φεβρουαρίου, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες αγορών της χρονιάς.

Οι χειμερινές εκπτώσεις αποτελούν κάθε χρόνο σημαντική «ανάσα» για τα νοικοκυριά, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα προμήθειας βασικών ειδών σε χαμηλότερες τιμές, αλλά και ευκαιρίες για αγορές που είχαν αναβληθεί.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 είναι προαιρετική. Ωστόσο, όσα καταστήματα επιλέξουν να συμμετάσχουν, υποχρεούνται να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας. Μεταξύ αυτών είναι η σωστή και ευκρινής αναγραφή τόσο της αρχικής όσο και της τελικής τιμής των προϊόντων, καθώς και η αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Παράλληλα, ισχύει πλήρως το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή, που καλύπτει περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, ψευδών τιμών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Οι καταναλωτές διατηρούν τα δικαιώματά τους και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι χειμερινές εκπτώσεις 2026 αναμένεται να κινητοποιήσουν έντονα την αγορά, με τους καταναλωτές να καλούνται να κάνουν έρευνα αγοράς και να αξιοποιήσουν τις προσφορές με προσοχή και σύνεση.