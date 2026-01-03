Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο 51χρονος Έλληνας κινούνταν από τη Μεταμόρφωση προς τη Βαρυμπόμπη περίπου στις 22:30, ακολουθώντας ανεξέλεγκτη πορεία.

Ένα περιστατικό με μεθυσμένο οδηγό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Κηφισιά, όταν 51χρονος, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε δέντρο και επτά σταθμευμένα οχήματα.

Αρχικά προσέκρουσε σε δέντρο στην οδό Άργους στην Κηφισιά και στη συνέχεια, κινούμενος επικίνδυνα, χτύπησε δύο παρκαρισμένα οχήματα. Η πορεία δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ακολούθησαν ακόμη τρεις συγκρούσεις με σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, το όχημα συνέχισε στην οδό Ποταμού και στρίβοντας στην οδό Ναυπλίου προσέκρουσε σε δύο ακόμη αυτοκίνητα, μέχρι να ακινητοποιηθεί. Οι αστυνομικοί που ακολούθησαν τα ίχνη της διαδρομής τον εντόπισαν και προχώρησαν σε έλεγχο αλκοόλ.

Το αλκοτέστ έδειξε 1,86 mg/l, επίπεδο περίπου επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο των 0,25 mg/l. Πρόκειται για τιμή που υπερβαίνει κατά πολύ και το όριο των 0,60 mg/l, το οποίο, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οδηγεί σε σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, ενώ για το περιστατικό στην Κηφισιά σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

