Θα κάνει κινήσεις η κυβέρνηση για να την προλάβει;

Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου πληροφορούμαστε πως θα συνεδριάσει ο ΣΑΤΑ προκειμένου να λάβει αποφάσεις για την απεργία διαρκείας των ΤΑΞΙ.

Παρόμοιες αποφάσεις για την απεργία και την ημερομηνία κήρυξής της αναμένεται να λάβουν και τα υπόλοιπα σωματεία του κλάδου καθώς η απόφαση που είχε ληφθεί είναι για πανελλαδική απεργία.

Μια τέτοια κινητοποίηση όμως δεν θα είναι εύκολη για κανέναν.

-Δεν θα είναι εύκολη για την κυβέρνηση, πολύ περισσότερο που θα υπάρχουν εν εξελίξει -εφόσον μέχρι τότε δεν έχει βρεθεί λύση- τα αγροτικά μπλόκα και η απεργία των λαϊκών αγορών.

-Δεν θα είναι εύκολη για τους ταξιτζήδες καθώς ο κλάδος είναι καταπονημένος από τις απεργίες, μια κινητοποίηση διαρκείας θα οδηγήσει σε απώλεια εισπράξεων πολλών ημερών ενώ και το κλίμα δεν είναι τόσο αγωνιστικό όσο στην απεργία διαρκείας του 2012.

-Και φυσικά θα καταταλαιπωρήσει το επιβατικό κοινό και τους ταξιδιώτες και μάλιστα σε μια χρονική διάρκεια που ο καιρός θα είναι πιθανότατα δύσκολος.

Το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε κινήσεις εκτόνωσης της κατάστασης και διαλόγου ή θα δημιουργήσει ένα ακόμα μέτωπο.

Ο χρόνος δείχνει να τελειώνει, ότι και αν κάνει πρέπει να το πράξει σύντομα...

