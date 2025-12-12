Nέες κυρώσεις σε έξι ακόμη πλοία που φέρονται να μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση, μία ημέρα μετά την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου ανοιχτά των ακτών της χώρας.

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αναχαιτίσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας - έπειτα από την κατάσχεση του τάνκερ Skipper αυτήν την εβδομάδα - καθώς αυξάνουν την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Αυτό δήλωσαν στο Reuters την Πέμπτη έξι πηγές με γνώση του θέματος.

Η κατάσχεση ήταν η πρώτη αναχαίτιση φορτίου ή τάνκερ πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2019. Έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ πραγματοποιούν μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη νότια Καραϊβική και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για την ανατροπή του Μαδούρο.

Μια τέτοια κίνηση θέτει τώρα σε επιφυλακή πλοιοκτήτες, διαχειριστές και ναυτιλιακές εταιρείες που εμπλέκονται στη μεταφορά βενεζουελάνικου αργού, με πολλούς να επανεξετάζουν το αν θα αποπλεύσουν από τα βενεζουελάνικα ύδατα τις επόμενες ημέρες, όπως είχε προγραμματιστεί.

Περαιτέρω άμεσες παρεμβάσεις από τις ΗΠΑ αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας και τα οποία ενδέχεται επίσης να έχουν μεταφέρει πετρέλαιο από άλλες χώρες που βρίσκονται στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων, όπως το Ιράν, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστούν.

Ο χρόνος, σύμφωνα πάντα με το Reuters, θα εξαρτηθεί εν μέρει από το πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις προκειμένουν να βρεθούν λιμάνια που θα δεχτούν τα κατασχεθέντα πλοία για εκφόρτωση του πετρελαίου, είπε μία πηγή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πολλά από τα πλοία του «σκιώδους στόλου» που μεταφέρουν πετρέλαιο υπό καθεστώς κυρώσεων είναι παλαιά, έχουν αδιαφανή ιδιοκτησία και πλέουν χωρίς υψηλής κατηγορίας ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό θα έκανε πολλά λιμάνια απρόθυμα να τα δεχτούν.

Όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει νέες κατασχέσεις πλοίων, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν θα μιλήσει για μελλοντικές ενέργειες, αλλά σημείωσε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις κυρώσεις του προέδρου.

«Δεν πρόκειται να μείνουμε άπραγοι και να βλέπουμε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις να ταξιδεύουν στις θάλασσες με πετρέλαιο της μαύρης αγοράς, τα έσοδα του οποίου θα τροφοδοτήσουν τη ναρκοτρομοκρατία καθεστώτων-παριών», είπε.

Πηγή με γνώση του θέματος επέμεινε στο Reuters πως οι ΗΠΑ έχουν καταρτίσει μια λίστα στόχων με αρκετά ακόμη τάνκερ - υπό καθεστώς κυρώσεων - για πιθανή κατάσχεση, ενώ δύο πηγές ισχυρίστηκαν πως το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σχεδίαζαν τις κατασχέσεις επί μήνες.

«Παγώνουν» οι αποστολές βενεζουελάνικου αργού

Υπενθυμίζεται πως το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών δήλωσε την Πέμπτη ότι επέβαλε κυρώσεις σε έξι υπερτάνκερ τα οποία - σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της PDVSA και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, φόρτωσαν πρόσφατα αργό στη Βενεζουέλα - καθώς και σε τέσσερις Βενεζουελάνους, μεταξύ των οποίων τρεις συγγενείς της πρώτης κυρίας της χώρας, Σίλια Φλόρες.

Περαιτέρω κατασχέσεις πλοίων στοχεύουν στον οικονομικό στραγγαλισμό του καθεστώτος Μαδούρο, σύμφωνα με πηγή ενημερωμένη για την πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη Βενεζουέλα.

Ο ίδιος ο Μαδούρο έχει ισχυριστεί ότι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ έχει στόχο την ανατροπή του και την απόκτηση του ελέγχου των πετρελαϊκών πόρων του μέλους του OPEC.

Η νέα αμερικανική τακτική εστιάζει στις δραστηριότητες του αποκαλούμενου «σκιώδους στόλου» τάνκερ που μεταφέρει πετρέλαιο στην Κίνα, τον μεγαλύτερο αγοραστή αργού από τη Βενεζουέλα και το Ιράν.

Η κατάσχεση του τάνκερ, με την ονομασία Skipper, προκάλεσε τουλάχιστον έναν αποστολέα να αναστείλει προσωρινά τα ταξίδια τριών αποστολών που είχαν μόλις φορτωθεί - συνολικά σχεδόν 6 εκατομμυρίων βαρελιών του βασικού εξαγώγιμου τύπου της Βενεζουέλας, Merey.

«Τα φορτία μόλις είχαν φορτωθεί και επρόκειτο να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την Ασία», ανέφερε στέλεχος που εμπλέκεται στις συναλλαγές και τη ναυτιλία βενεζουελάνικου πετρελαίου. «Τώρα τα ταξίδια ακυρώνονται και τα τάνκερ περιμένουν ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, καθώς εκεί είναι πιο ασφαλές.»

«Δεν μπορεί να θεωρηθεί πειρατεία»

Ενώ η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε την αμερικανική κατάσχεση «πράξη διεθνούς πειρατείας», ειδικοί στο διεθνές δίκαιο εκτιμούν πως δεν εμπίπτει σε έναν τέτοιο ορισμό.

«Επειδή η σύλληψη εγκρίθηκε και κυρώθηκε από τις ΗΠΑ, δεν μπορεί να θεωρηθεί πειρατεία», είπε η Λόρενς Άτκιν-Τεγιέ, ειδικός στην πειρατεία και το δίκαιο της θάλασσας στη Νομική Σχολή του Νόττινγχαμ στη Βρετανία.

«Ο όρος πειρατεία σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να είναι περισσότερο ρητορικός ή μεταφορικός, παρά ένας ουσιαστικός νομικός όρος.»