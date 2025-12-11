Εν αναμονή της αντίδρασης Τραμπ στην κίνηση του Πούτιν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο την Πέμπτη και τον διαβεβαίωσε για την υποστήριξη της Μόσχας ενόψει της αυξανόμενης εξωτερικής πίεσης, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Πρόσθεσε πως ο Πούτιν και ο Μαδούρο εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενεργήσουν βάσει συμφωνίας της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους και να εφαρμόσουν διάφορα κοινά έργα που σχετίζονται με την οικονομία και τον ενεργειακό τομέα.

Σε οριακό σημείο οι σχέσεις ΗΠΑ- Βενεζουέλας

Ωστόσο οι σχέσεις Βενεζουέλας - ΗΠΑ βρίσκονται σε οριακό σημείο. Ο Μαδούρο δέχεται πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ να παραιτηθεί από το αξίωμά του, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν μια τεράστια στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραϊβική.

Το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) οι ΗΠΑ κατάσχεσαν τάνκερ ανοιχτά της Βενεζουέλας, μια κίνηση που κλιμακώνει περαιτέρω την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Νικολάς Μαδούρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο επιβεβαίωσε την είδηση κάνοντας λόγο για «το μεγαλύτερο τάνκερ που έχει κατασχεθεί ποτέ.

«Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, μόλις κατασχέσαμε ένα τάνκερ στις ακτές της Βενεζουέλας. Μεγάλο τάνκερ, πολύ μεγάλο, στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ», είπε, χωρίς να δώσει καμία άλλη λεπτομέρεια για την κίνηση αυτή που πιθανότατα θα οξύνει περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, ανέφερε ότι Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδευτές προετοιμάζουν τις δυνάμεις της Βενεζουέλας για μια πιθανή αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Nexta. Ο Ρώσος στρατηγός Όλεγκ Μακαρέβιτς επέβλεψε προσωπικά τις πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις στη Βενεζουέλα.

Η Ρωσία καταφύγιο για τον Μαδούρο;

Φήμες λένε ότι ενδέχεται οι ΗΠΑ να προχωρήσουν σε μια επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του καθεστώτος πολύ σύντομα αναγκάζοντας τον Μαδούρο σε φυγή και έτσι η Ρωσία ενδεχομένως να είναι ένα πιθανό καταφύγιο.

Ήδη η Μόσχα έχει στο παρελθόν φιλοξενήσει τον Σύρο δικτάτορα Άσαντ και τον έκπτωτο φιλορώσο πρόεδρο της Ουκρανίας Γιανουκόβιτς.

Παρά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Μαδούρο και Πούτιν, περιφερειακοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι ο πρώτος απομονώνεται ολοένα και περισσότερο, καθώς το Πεκίνο και η Μόσχα περιορίζουν την υποστήριξή τους στη ρητορική, ενώ παράλληλα επικεντρώνονται σε άλλες γεωπολιτικές προτεραιότητες. «Του έχει απομείνει λίγος χρόνος», δήλωσε ο Φερνάντο Ρέγιες Μάτα, διευθυντής του Κέντρου Κινεζικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αντρές Μπέλο στη Χιλή, στο BBC Mundo. «Η υποστήριξη που είχε κάποτε δεν υπάρχει πλέον στην πραγματικότητα, πέρα ​​από ορισμένες ρητορικές δηλώσεις».

Ο Ρέγιες Μάτα δήλωσε πρόσθεσε πως ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία έχουν δείξει προθυμία να παράσχουν το επίπεδο στρατιωτικής υποστήριξης που παρατηρήθηκε σε προηγούμενες κρίσεις.

