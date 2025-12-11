O Τραμπ, ο Πούτιν και το μαχαίρι πάνω από την Ευρώπη.

Στην «επικίνδυνη συμμαχία» του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι αφιερωμένο το εξώφυλλο του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel.

Στο εξώφυλλο υπάρχει ένα ασπρόμαυρο σκίτσο των δύο ηγετών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι όρθιος, χαμογελαστός πίσω από τον καθισμένο Ρώσο ομόλογό του και ακουμπά τα χέρια στους ώμους του. Ο Πούτιν, με βλοσυρό ύφος, κρατά ένα μαχαίρι πάνω από την Ευρώπη.

«Δύο καθάρματα, ένας στόχος», είναι ο τίτλος. «Πώς ο Τραμπ και ο Πούτιν επιτίθενται στην Ευρώπη», αναφέρεται επίσης στο εξώφυλλο.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος περιφρονεί τη “γηραιά” ήπειρο και είναι σύμμαχος με τον ηγέτη του Κρεμλίνου. Γιατί δεν μπορεί να βρει η Ευρώπη μια στρατηγική απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη συμμαχία;», είναι το ερώτημα που θέτει το Spiegel.