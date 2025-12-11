Στην «επικίνδυνη συμμαχία» του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι αφιερωμένο το εξώφυλλο του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel.
Στο εξώφυλλο υπάρχει ένα ασπρόμαυρο σκίτσο των δύο ηγετών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι όρθιος, χαμογελαστός πίσω από τον καθισμένο Ρώσο ομόλογό του και ακουμπά τα χέρια στους ώμους του. Ο Πούτιν, με βλοσυρό ύφος, κρατά ένα μαχαίρι πάνω από την Ευρώπη.
«Δύο καθάρματα, ένας στόχος», είναι ο τίτλος. «Πώς ο Τραμπ και ο Πούτιν επιτίθενται στην Ευρώπη», αναφέρεται επίσης στο εξώφυλλο.
«Ο Αμερικανός πρόεδρος περιφρονεί τη “γηραιά” ήπειρο και είναι σύμμαχος με τον ηγέτη του Κρεμλίνου. Γιατί δεν μπορεί να βρει η Ευρώπη μια στρατηγική απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη συμμαχία;», είναι το ερώτημα που θέτει το Spiegel.