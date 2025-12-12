Η μαύρη σοκολάτα μπορεί να έχει τη δική της θέση σε μια ισορροπημένη καθημερινότητα.

Μια νέα επιστημονική μελέτη από το King's College London ρίχνει φως σε μια ενδιαφέρουσα πιθανότητα: μια ουσία που βρίσκεται στη μαύρη σοκολάτα, η θεοβρωμίνη, ενδέχεται να επιβραδύνει τον ρυθμό της βιολογικής γήρανσης. Παρότι τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας δεν πρέπει να θεωρείται μαγική λύση μακροζωίας.

Η θεοβρωμίνη, το αλκαλοειδές που χαρίζει στη μαύρη σοκολάτα τη χαρακτηριστική πικρή γεύση της, απαντάται σε σημαντικές ποσότητες μόνο σε προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο. Ωστόσο, ακόμη και η μαύρη σοκολάτα συχνά περιέχει πολλά λιπαρά και ζάχαρη, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη μόνο για μέτρια κατανάλωση στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

«Δεν λέμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε περισσότερη μαύρη σοκολάτα», ξεκαθαρίζει η καθηγήτρια επιγονιδιωματικής Jordana Bell, επικεφαλής της μελέτης. «Αλλά αυτή η έρευνα μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς τα καθημερινά τρόφιμα κρύβουν ενδείξεις για μια πιο υγιεινή και μακροβιότερη ζωή».

Τα στοιχεία της μελέτης

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα 1.669 ατόμων, προερχόμενων από δύο ανεξάρτητες ευρωπαϊκές ομάδες:

509 συμμετέχοντες από το TwinsUK

1.160 από τη γερμανική ομάδα KORA

Οι συμμετέχοντες ήταν κατά μέσο όρο 60 ετών, χωρίς συγκεκριμένα προβλήματα υγείας. Η επιστημονική ομάδα εξέτασε τη βιολογική τους ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη επιγενετικές αλλαγές στο DNA και το μήκος των τελομερών, των προστατευτικών «καλυμμάτων» των χρωμοσωμάτων που μικραίνουν όσο το σώμα γερνά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα εμφάνιζαν βιολογική ηλικία μικρότερη από τη χρονολογική τους. Η επίδραση δεν φάνηκε να οφείλεται σε άλλες ουσίες του κακάο ή του καφέ, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα ότι η θεοβρωμίνη παίζει ανεξάρτητο ρόλο.

Τι γνωρίζουμε για τη θεοβρωμίνη

Η θεοβρωμίνη είναι το κύριο αλκαλοειδές του κακάο και έχει ήδη συνδεθεί με σειρά ευεργετικών δράσεων στον άνθρωπο:

μείωση αρτηριακής πίεσης

βελτίωση ροής αίματος

ενίσχυση μεταβολισμού λίπους

καλύτερη γνωστική λειτουργία

επιβράδυνση γνωστικής παρακμής που σχετίζεται με την ηλικία

Παρότι είναι τοξική για τους σκύλους, στους ανθρώπους φαίνεται να δρα με εντελώς διαφορετικό μηχανισμό.

Οι επιστήμονες υποψιάζονται ότι η θεοβρωμίνη μπορεί να επηρεάζει γονιδιακούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν τον ρυθμό γήρανσης. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η δράση της να ενισχύεται από άλλες ευεργετικές ουσίες του κακάο, όπως οι πολυφαινόλες.

Σοκολάτα: Πόσο υγιεινή είναι;

Παρότι η έρευνα αφορά τη θεοβρωμίνη, όχι τη σοκολάτα ως προϊόν, θυμίζει ότι:

Η μαύρη σοκολάτα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο και άρα σε θεοβρωμίνη.

Η σοκολάτα γάλακτος περιέχει πολύ λιγότερη ποσότητα.

Η λευκή σοκολάτα δεν περιέχει καθόλου κακάο.

Η καθηγήτρια Bell σημειώνει ότι οι αναλογίες θεοβρωμίνης διαφέρουν ανάλογα με την επεξεργασία του προϊόντος, ενώ υπογραμμίζει ότι πολλοί τύποι εμπορικής σοκολάτας είναι πλέον «φτωχοί» σε κακάο λόγω της υψηλής προσθήκης γάλακτος, λίπους και ζάχαρης.

Προηγούμενες έρευνες γύρω από το κακάο

Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τα οφέλη του κακάο είναι διαχρονικό. Ενδεικτικά:

Το 2023, μελέτη από το Νοσοκομείο Mass General Brigham στη Βοστώνη έδειξε ότι το κακάο μπορεί να μειώσει τη γνωστική εξασθένηση σε άτομα υψηλού κινδύνου για άνοια.

Το 2021, το Πανεπιστήμιο Κολούμπια κατέληξε ότι οι φλαβανόλες του κακάο βελτιώνουν τις επιδόσεις μάθησης.

Το 2019, πορτογαλική μελέτη έδειξε ότι η ημερήσια κατανάλωση μαύρης σοκολάτας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση μέσα σε έναν μήνα.