Η γιορτή του Άγιου Σπυρίδωνα φέρνει κλειστά σχολεία και στην Αττική, όλες οι περιοχές με αργία μαθημάτων.

Πέμπτη 11 Δεκέμβρη και μια σημαντική μερίδα μαθητών μετρά αντίστροφα για την αυριανή μέρα που σηματοδοτεί σχολική αργία με κλειστά σχολεία και τριήμερη ξεκούραση για τις περιοχές με πολιούχο και προστάτη τον εορτάζοντα Άγιο Σπυρίδωνα, που τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Δεκέμβρη. Ο φετινός εορτασμός του σημαντικού Αγίου δημιουργεί παραπάνω χαμόγελα στους μαθητές καθώς τα ημερολογιακά τερτίπια ευνόησαν ώστε η γιορτή να «πέσει» Παρασκευή και συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο να δημιουργηθεί ένα τριήμερο χωρίς σχολικές υποχρεώσεις για τους μαθητές όλων των βαθμίδων λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία στην Αττική στις 12/12 - Ποιοι μαθητές κερδίζουν τριήμερο σε όλη την Ελλάδα

Αύριο, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, τα σχολεία στην Αττική θα παραμείνουν κλειστά μόνο στον Δήμο Πειραιά, λόγω της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνα, προστάτη και πολιούχου της πόλης. Σύμφωνα με ενημερώσεις που έχουν ήδη σταλεί στους γονείς από τα σχολεία του Πειραιά, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, ενώ οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, συνεχίζοντας το πρόγραμμα τους έως την έναρξη των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Η γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνα τιμάται κάθε χρόνο με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επίσημες τελετές, καθώς ο Άγιος ανακηρύχθηκε προστάτης και έφορος του Πειραιά από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογίες, λιτανείες και πολιτιστικές δραστηριότητες, που συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου και αποτελούν σημαντικό γεγονός για την τοπική κοινωνία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η σχολική αργία αφορά μόνο τον Πειραιά και δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής, όπου τα σχολεία θα λειτουργούν κανονικά. Έτσι, η αυριανήΠαρασκευή θα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τους μαθητές του Πειραιά, προσφέροντας τους μια ευκαιρία για τριήμερη ξεκούραση πριν την επιστροφή τους στα μαθήματα τη Δευτέρα.

Του Αγίου Σπυρίδωνα: Η μεγάλη γιορτή της Κέρκυρας

Ανήμερα του Αγίου Σπυρίδωνα εκτός από τον Πειραιά μεγάλη γιορτή έχει και το νησί της Κέρκυρας που τον έχει προστάτη της. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, έχει σώσει πολλές φορές την Κέρκυρα από λοιμούς και από τις αλλεπάλληλες επιδρομές των Οθωμανών, γεγονός που έχει εδραιώσει τη φήμη του ως προστάτη του νησιού. Παράλληλα, κάθε σπίτι Κερκυραίων γιορτάζει τουλάχιστον έναν Σπύρο, ενώ όλη η πόλη μοσχοβολά από λουκουμάδες περιχυμένους με μυρωδάτο μέλι και κανέλα, που προσφέρονται εδώ και αιώνες ως κέρασμα προς τιμήν του Αγίου.

Βέβαια η αυριανή γιορτή αποτελεί ευκαιρία ανάπαυλας και για τους μαθητές σε Ελαφόνησο, Βόνιτσα, Μεσολόγγι και Κίσαμο Χανίων.