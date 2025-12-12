Νωρίτερα θα πιστωθούν φέτος στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι συντάξεις Ιανουαρίου.
Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ωστόσο τα χρήματα θα φανούν στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.
Οι επόμενες πληρωμές θα γίνουν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.
Αναλυτικά οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου ανά ταμείο:
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
- Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν. 4387/2016)
- ΟΑΕΕ (μη μισθωτοί)
- ΟΓΑ (αγρότες)
- ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί – ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες)
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
- ΙΚΑ (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα)
- ΝΑΤ (ναυτικοί)
- Δημόσιο (συνταξιούχοι Δημοσίου)
- Λοιπά Ταμεία ΕΦΚΑ μισθωτών, με τις ίδιες ημερομηνίες με το Δημόσιο.