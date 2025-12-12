Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ωστόσο τα χρήματα θα φανούν στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Νωρίτερα θα πιστωθούν φέτος στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι συντάξεις Ιανουαρίου.

Οι επόμενες πληρωμές θα γίνουν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Αναλυτικά οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου ανά ταμείο:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν. 4387/2016)

ΟΑΕΕ (μη μισθωτοί)

ΟΓΑ (αγρότες)

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί – ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025