Στην κορυφή το «Lete Lete» του Snik - 10ο παγκόσμια!

Είναι hitmaker; Ναι. Είναι trendsetter; Ναι. Είναι top; Και πάλι ναι!

Ο SNIK πετυχαίνει μια τεράστια διεθνή διάκριση, καθώς το νέο του single «Lete Lete», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company, εισέρχεται στα Top Songs Debut Global Charts του Spotify.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία που ένα ελληνικό τραγούδι καταφέρνει να μπει στο συγκεκριμένο global chart, με τον SNIK να σημειώνει μια πραγματικά σπουδαία επιτυχία.

Παράλληλα, το «Lete Lete», σε συνεργασία με τους Trannos και FY, έσπασε ρεκόρ και σε εγχώριο επίπεδο: αμέσως με την κυκλοφορία του έγινε το τραγούδι με τα περισσότερα streams στην Ελλάδα σε ένα 24ωρο, κατακτώντας παράλληλα την κορυφή του Spotify Top50 Greece, Apple Music Top100 Greece & Shazam Viral Chart Greece.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιτυχία αυτή έρχεται αμέσως μετά το άλμπουμ «VERY RARE», το οποίο κατέκτησε τη 2η θέση στο Top Albums Debut Global Spotify Chart, την υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει ποτέ ελληνικό album στα διεθνή charts του Spotify, ξεπερνώντας ονόματα όπως ο Tyga, ο 2 Chainz και ο Lacrim.

{https://www.instagram.com/minosemi_official/p/DRxGlmlEaai/?hl=el}

Ο SNIK παραμένει αναμφισβήτητα ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα, με διαμαντένιες, πολυπλατινένιες και χρυσές διακρίσεις μέσα από τα hit singles και τα albums του.

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://sniktrannosfy.lnk.to/LeteLete