Όσα ανέφερε ο Άγγελος Διονυσίου!

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast», παραχώρησε ο Άγγελος Διονυσίου, όπου και εκδήλωσε την θετική του στάση ως προς το ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, Στράτου Διονυσίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, ο ίδιος, αναφέρθηκε στην παράσταση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη σεζόν με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Τσορτέκη που υποδύθηκε τον πατέρα του, ενώ σημείωσε πως παλαιότερα, υπήρξε το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί κάποιο σίριαλ εις μνήμην του, ένα έργο το οποίο δεν υλοποιήθηκε τελικά.

«Μπορεί στο μέλλον να δείτε τη ζωή του Στράτου να γίνεται ταινία. Κάναμε την παράσταση στο Παλλάς, που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και μπορεί να γίνει και ταινία αργότερα, ίσως», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Ήταν να γίνει σίριαλ, αλλά τελικά πάγωσε κάποια στιγμή και έτσι έγινε στο θέατρο. Στο Παλλάς, ήταν ο Τσορτέκης και το απέδωσε με πολύ μεγάλη πειστικότητα, στο μυαλό μου έχω ακόμη αυτόν», εξήγησε ο Άγγελος Διονυσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-denji2475hgx?integrationId=40599y14juihe6ly}