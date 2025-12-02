Η αποκάλυψη που έκανε για την Μαρινέλλα και τη βραδιά στο Ηρώδειο.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», μίλησε για όλους και για όλα η Μαίρη Αυγερινοπούλου, ενώ μεταξύ των όσων δήλωσε, αναφέρθηκε και στην Μαρινέλλα, ανατρέχοντας στο πρόσφατο παρελθόν, όπου η εμβληματική ερμηνεύτρια, έχασε τις αισθήσεις κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Ηρώδειο.

Αρχικά, με συγκίνηση αναφέρθηκε στον «πλούτο» που διαθέτει η Μαρινέλλα ως άνθρωπος: «Κάθεσαι δίπλα στη Μαρινέλλα και μόνο πιο «πλούσιος» βγαίνεις», ενώ έσπευσε να σημειώσει πως είναι πολύ δύσκολο για την ίδια αλλά και για τους οικείους της η κατάσταση της υγείας της: «Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο για όλους μας όλο αυτό που περνάει με την υγεία της».

Στο απόσπασμα που πρβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, η Μαίρη Αυγερινοπούλου, ανέτρεξε στην βραδιά στο Ηρώδειο, όπου και θυμήθηκε πως από την αρχή είχε καταλάβει ότι κάτι δεν ήταν σωστό με την ερμηνεία της Μαρινέλλας: «Από τις πρώτες τρεις - τέσσερις νότες, την άκουσα και γύρισα στην αδερφή μου και της λέω: δεν είναι καλά».

Παράλληλα, αποσαφήνισε το τοπίο για εκείνο το βράδυ, λέγοντας πως η ερμηνεύτρια, όταν έφυγε από το Ηρώδειο εκείνο το βράδυ, μιλούσε κανονικά: «Φεύγοντας η Μαρινέλλα από το Ηρώδειο, μιλούσε κανονικά, γιατί έχουν ειπωθεί διάφορα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-denn49bdsq2p?integrationId=40599y14juihe6ly}