Έως το τέλος Αυγούστου εκδόθηκαν 5.555 νέες άδειες, έναντι 2.623 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αύξηση κατά 112% σημείωσαν οι χορηγήσεις αρχικών αδειών διαμονής μόνιμου επενδυτή μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα» κατά το φετινό οκτάμηνο (Ιανουάριος – Αύγουστος), σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ασύλου και Μετανάστευσης.

Έως το τέλος Αυγούστου εκδόθηκαν 5.555 νέες άδειες, έναντι 2.623 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καθώς προχωρά η διαδικασία αποσυμφόρησης των εκκρεμών αιτήσεων που είχαν συσσωρευθεί τα προηγούμενα έτη.

Παρά τη σημαντική αύξηση, οι εκκρεμείς αιτήσεις παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, φθάνοντας τις 11.692, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες. Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μείωση των νέων αιτήσεων, με τον Αύγουστο να υποβάλλονται 288 αιτήσεις, 43% λιγότερες σε σχέση με τις 504 του ίδιου μήνα πέρυσι. Πτώση κατά 23,75% καταγράφηκε και τον Ιούλιο, με 549 αιτήσεις έναντι 720 το 2024.

Συνολικά, στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 υποβλήθηκαν 5.333 νέες αιτήσεις, έναντι 5.290 την ίδια περίοδο πέρυσι. Η μικρή αυτή αύξηση οφείλεται στο πρώτο δίμηνο του έτους, όταν υποβλήθηκαν 2.072 αιτήσεις, καθώς είχε δοθεί προθεσμία έως το τέλος Φεβρουαρίου για την ολοκλήρωση των συμβολαίων με βάση το προηγούμενο καθεστώς του προγράμματος, με ελάχιστο ύψος επένδυσης 500.000 ευρώ για την Αττική και 250.000 ευρώ για τις υπόλοιπες περιοχές.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 ισχύουν τα νέα όρια επένδυσης, που ορίζουν ελάχιστο ποσό 800.000 ευρώ για ακίνητα στην Αττική, στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, και 400.000 ευρώ για την υπόλοιπη χώρα. Για ακίνητα που προκύπτουν από αλλαγή χρήσης (π.χ. μετατροπή γραφείων ή καταστημάτων σε κατοικίες), το ελάχιστο ποσό παραμένει στις 250.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την έναρξη του προγράμματος έως τον Αύγουστο του 2025 έχουν εκδοθεί 17.724 άδειες μόνιμου επενδυτή και 6.158 ανανεώσεις, συνολικά 23.882 άδειες. Οι εκκρεμείς αιτήσεις, εφόσον εγκριθούν, θα ανεβάσουν τον συνολικό αριθμό σε 35.574, που αντιστοιχεί σε επενδύσεις ύψους περίπου 8,89 δισ. ευρώ.