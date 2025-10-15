Η συνεχιζόμενη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο αποδίδεται στην αυξημένη αβεβαιότητα.

Οι τιμές του χρυσού ξεπέρασαν το ορόσημο των 4.200 δολαρίων ανά ουγγιά την Τετάρτη, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και συνεχίζοντας την έντονα ανοδική τους πορεία.

Η συνεχιζόμενη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο αποδίδεται στην αυξημένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και στις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Οι επενδυτές στρέφονται στον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο, καθώς οι ενδείξεις επιβράδυνσης της αμερικανικής οικονομίας ενισχύουν τα σενάρια για νέες μειώσεις επιτοκίων.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, προειδοποίησε ότι η απότομη πτώση στις προσλήψεις απειλεί ολοένα και περισσότερο τη σταθερότητα της οικονομίας των ΗΠΑ. Όπως σημείωσε, η επιβράδυνση στην αγορά εργασίας ενδέχεται να οδηγήσει τη Fed σε δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, εξέλιξη που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει περαιτέρω την άνοδο του χρυσού.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώνονται, επιτείνοντας το κλίμα ανασφάλειας στις αγορές. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα για «οικονομικά εχθρική» συμπεριφορά, με αφορμή την απόφαση του Πεκίνου να σταματήσει τις εισαγωγές σόγιας από τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής εμπάργκο στο μαγειρικό λάδι. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγο μετά την ανακοίνωση της Κίνας για νέα αντίποινα, σε απάντηση των αμερικανικών κυρώσεων που στοχοποίησαν πέντε θυγατρικές της νοτιοκορεατικής ναυπηγικής εταιρείας Hanwha Ocean.

Στο ήδη τεταμένο σκηνικό προστίθεται και η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ουάσιγκτον, αρχίζει να πλήττει την οικονομική δραστηριότητα. Το μεσημέρι της Τετάρτης, η τιμή του χρυσού διαμορφωνόταν στα 4.218 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας νέα κορύφωση σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας και αυξανόμενων ανησυχιών για την παγκόσμια οικονομία.